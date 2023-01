El Hotel de los Famosos 2: Rocío Marengo recibió una extraña propuesta por parte del actor Fernando Carrillo

Este lunes tuvo inició El hotel de los famosos en su segunda temporada. 16 son las personalidades que ingresaron en busca del premio final de 15 millones de pesos. Entre ellas, Rocío Marengo que ya dio mucho para debatir, en realidad no ella sino la propuesta que le hicieron dos de sus compañeros de juego.

Si bien en 2021 la bailarina había confirmado que La Academia de ShowMatch iba a ser su último reality, la apertura del hotel le dio una nueva oportunidad para mostrarse en la televisión.

Ni bien ingreso al hotel, Pampita y el Chino Leunis, conductores del reality, le dieron la bienvenida recordándole su amplia trayectoria en este tipo de concursos televisivos. Además le consultaron cómo se ve en la convivencia, a lo que la ex vedette respondió sin dudar: “Si son buenos, van a encontrar una Rocío buena, si son malos, soy una Rocío mala”.

Comenzó la segunda temporada de El Hotel de los Famosos con nuevos participantes.

La propuesta indecente que recibió Rocío Marengo

Pampita, en su rol de casamentera, puso sobre la mesa la oportunidad de que los participantes encuentren el amor dentro del hotel, a lo que Marengo no negó las posibilidades. Sin saberlo, esta confesión desencadenó en una rara propuesta por parte de Fernando Carrillo y Emiliano Rella.

Rocío Marengo recibió una propuesta alocada por parte de dos famosos.

“Rocío, si no encuentras el amor en el hotel, ya María Gabriela me autorizó para ser tu donante de esperma para tu hijo”, le advirtió el actor venezolano. “Raro Carillo. Lo habló con su mujer. Yo no descarto nada”, opinó Rocío Marengo en un corte del programa.

Tras esta revelación, Emiliano Rella redobló la apuesta y comenzó a endulzarle el oído a Rocío Marengo, contándole que le gustaba hacer mate a sus compañeros y explicó que empezaba con dulce, pero lo iba dejando perder el sabor. Acto seguido, al ver que coincidían en gustos tiró la bomba: “Mirá, tres espermas ya tenemos”, lanzó el actor y productor.

Rocío Marengo recibió una propuesta alocada por parte de dos famosos.

Rocío Marengo no descartó la propuesta y en otro corte respondió a este ofrecimiento: “De repente la gente se postula para donar esperma. Es muy raro, pero bueno, lo voy a tener en cuenta”.