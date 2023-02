El hombre que metió un dron a la casa de Gran Hermano criticó la seguridad y contó porqué lo hizo

A través de Mitre Live, Juan Etchegoyen mantuvo una extensa conversación con el hombre encargado de ingresar un dron a la famosa casa de Gran Hermano. Se trata de un uruguayo que quiso promocionar su nueva canción musical.

Ariel y Julieta fueron los primeros en ver el dron con el mensaje de "Coti Vuelve". (Captura de pantalla)

El pasado lunes, el periodista charló con el uruguayo que ingresó a la casa donde viven los participantes a través de un dron que sobrevoló el patio y dejó escuchar su canción por medio de un parlante.

En el comienzo de la entrevista, el influencer dijo: “Me preparé para hacer esto en la casa de Gran Hermano, me compré un dron y pensé en difundir mi tema nuevo, estuve un mes tomando clases para hacerlo, me costó un huevo encontrar la casa, no fue fácil y cuando lo metí no podía creerlo”.

Su nombre es Martín Lema y, en su país, es reconocido por trabajar con las redes sociales. Además, se dedica a la música, razón que lo llevó a dar a conocer su nueva canción dentro del reality más famoso de Argentina.

El influencer criticó la seguridad de Gran Hermano

En paralelo a esto, Lema no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre la poca seguridad que hay en las cercanías a la gran casa: “Yo lo tiré, lo ingresé, estuve en la calle varios minutos, hice algo que fue divertido pero nadie vino a decirme que no haga nada, cualquier loco va y tira una bomba, no hay seguridad”.

Ingresó un dron a Gran Hermano.

“La seguridad de la casa de Gran Hermano no sé dónde está, yo metí un dron, fue algo inofensivo”, agregó Martín.

El hombre también es conocido por haber sido novio de Noemí Alan. Luego sumó que muchas personas saben donde está ubicada la casa: “Yo le dije a la gente con la que estaba que tenía miedo que venga alguien, lo tiré el sábado pero no próspero y después el domingo que lo pude ingresar”.

Para terminar con los detalles de su relato en esta travesía que llegó a todos los medios de comunicación argentinos, Martín Lema concluyó: “Alfa quiso destruirme el dron pero no pudo, no me salió dos mangos comprarlo, pero no va a quedar así el tema, yo no soy vengativo pero no me lo rompió de suerte, le erró, si gana GH que se compre unos lentes porque la puntería es muy mala”.