Un influencer sobrevoló un drone por el patio de la casa de Gran Hermano y asustó a los participantes

Un influencer uruguayo que hizo volar un drone por encima de la casa de Gran Hermano para promocionar su nueva canción y “revelar información”. Su anunció tuvo lugar a pocas horas de una nueva gala de eliminación.

Durante lo que parecía ser una transmisión más del reality, Julieta, Camila, Daniela y Alfa se encontraban pasando la tarde sentados en una manta disfrutando de la calidez del sábado. En ese contexto, Julieta escuchó el ruido del drone y alerta a sus compañeros.

“Un drone, un drone”, avisó Poggio. Rápidamente sus compañeros miran hacia arriba para detectarlo, hasta que Daniela se percata de la ubicación del aparato tecnológico. La concursante también se preguntó si el dispositivo tendría algún tipo de información y procedió a saludarlo.

Cuando Poggio notó que el drone comenzaba a acercarse a ellos, les avisó que estaba bajando y Camila corrió asustada hacia el interior de la casa. Por su parte, Alfa agarró un almohadón para utilizar como escudo. Daniela y Julieta, entre risas y gritos, imitaron a su compañero.

Rápidamente, Telefé cortó la transmisión y no se supo nada del hecho. Hasta que un influencer y estudiante de periodismo de Uruguay se acreditara por medio de Instagram la responsabilidad de sobrevolar el drone por la casa de Gran Hermano.

“Bueno, ahora sí. Voy a volar este drone con mi canción “Mareado” a la casa de Gran Hermano”, aseguró Martín Lema en un video que compartió a través de su cuenta @martinlema23. En él se puede ver el drone que ocasionó el susto de los cuatro participantes tendido en el suelo.

En el mismo reel, el influencer mostró en una pantalla dividida las imágenes que capturó el drone del patio de la famosa casa junto a la transmisión que realiza Telefé por medio de PlutoTV.

En su publicación, Lema escribió: “¡Dos meses preparándome para hacer esta locura hermosa señores! Hacer sonar mi tema en la casa de @granhermanoar”, y agregó, “¡Sin darme cuenta encontré esto que me encanta que es ser piloto de drone! ¡Manejar un Drone no es nada fácil!”.

Junto a su revelación, el joven aprovechó para enviarle a Julieta un mensaje de aliento y una burla a Alfa. “@poggiojulieta ojalá ganes este Gran Hermano y Alfa: cómprate unos lentes amigo”. Esto último haciendo referencia a que el participante intentó arrojarle un almohadón al drone pero falló.

“Me quiso tirar el dron de un almohadonazo y no pudo. No quiero hablar mal, pero si gana Gran Hermano, estaría bueno que se compre unos lentes porque no ve nada”, agregó en otra de sus publicaciones.

Esta no es la primera vez que Lema intenta llamar la atención. Tan solo el mes pasado el influencer se volvió el centro de atención cuando se reveló que habría engañado a su pareja, Noemí Alan, con una de las hermanas del ex participante de Gran Hermano, Thiago, llamada Camila Deniz.