Fuerte cruce entre Agustín y Thiago de Gran Hermano: “Vos te dejaste llevar por una mina”

Anoche en el ciclo La Noche de los Ex, conducido por Robertito Funes, se dio el tan esperado enfrentamiento entre Thiago Medina y Agustín Guardis, ambos ex participantes de la casa de Gran Hermano (Telefe). Entre ambos surgió una gran tensión luego de las burlas que hizo Thiago hacia su excompañero por atribuirse el rol de “estratega”. Pero en esta oportunidad, la razón de su cruce personalmente tuvo que ver con un tema muy particular y que todos estaban esperando: la intención de Frodo de acercarse a Daniela, una vez que Thiago salió del reality.

Con bronca y de manera prepotente, el joven de González Catán calificó a Agustín como “un salame”, y sin intención de quedarse corto, le reprochó: “Si yo estoy al lado tuyo no te voy a querer comer la guacha”. Inmediatamente, “Frodo” respondió con un comentario épico: “Nada que ver. Yo me burlaba porque se vengaba de vos. Deberías estar enojado con ella, que es la que te sacó de la casa”.

Luego de esta intervención, el ambiente dentro del programa se mantuvo en tensión mientras que los ex “hermanitos” discutían entre sí. Agustín, muy frontal, aseguró no guardar rencor por Thiago, e incluso recordó que durante el tiempo que compartieron, Frodo ayudó a Thiago a poder leer mejor. Además, contó lo que hizo cuando pudo evitar que el joven de 19 años quedara expulsado de la casa, cuestión que, en aquellos días, Gran Hermano le comunicó una dura advertencia.

“Pero vos lo desperdiciaste. Vos te dejaste llevar por una mina que cuando salió, te sacó el cuero y, encima, cuando volvió te sacó, porque fue ella”, dijo Agustin casi gritando contra el exparticipante, para sorpresa de Funes y el resto de los panelistas, incluida Coti Romero, que prudentemente se mantuvo en silencio.

Desde su salida del reality, Agustín asegura que incluso su eliminación fue parte de su estrategia. Gentileza: TN.

Agustín “El Estratega”: la postura del ex “hermanito” que no convence en el afuera

Ximena Capristo es la panelista de El Debate de Gran Hermano (Telefe) y este viernes en el vivo del programa atacó sin filtro a Agustín Guardis. La exvedette no se guardó nada y disparó contra “Frodo” (como lo llaman en redes) por las actitudes que tiene.

Capristo contra Agustín: "te van a recordar por Marcos". Gentileza: TN.

“Agus sos bastante arrogante. Dentro de unos meses, cuando todo esto pase y la gente te siga reconociendo en la calle, eso es importante. Lo que tenés que llevarte es la humildad, no la arrogancia que hoy tenés”, disparó sin filtro Capristo.

Inmediantamente, la exvedette continuó con una honestidad brutal: “Te creés que sos el gran recordado de Gran Hermano y no lo sos. A vos te van a recordar solo por Marcos”, agregó picante “La Negra”.