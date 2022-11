Agustín Guardis alcanzó un histórico récord en la historia de Gran Hermano: de qué se trata

El pasado domingo se concretó una nueva gala de eliminación en el ciclo 2022 de Gran Hermano. Una vez más, Alfa demostró su poder en el público y dejó afuera a Juan, pero otro personaje se destacó durante la noche.

Gran Hermano: Twitter ya tiene su próximo nominado (Collage web)

El reality conducido por Santiago del Moro vivió la eliminación de Juan Reverdito, quien se dio cuenta que es una de las personas menos queridas por el público. Por otro lado, Agustín Guardis volvió a salvarse.

El joven apodado “Frodo” en la redes sociales, demuestra ser uno de los favoritos de la audiencia. A pesar de que sus compañeros de casa siempre lo nominan, Frodo logra salvarse de la eliminación gracias a los pocos votos negativos de la gente.

Este último fin de semana, recibió apenas 0.78% de los votos de la jornada. De esta manera, alcanzó la cifra más baja de la historia del reality en el país.

De 25 años y oriundo de la ciudad de La Plata, Agustín ha sido nominado en las últimas dos galas, es decir que sus compañeros consideran el hecho de que quede fuera del programa. Gracias al apoyo de la gente, se mantiene en juego.

La Tora se mostró furiosa contra El Alfa: ¿llegará la fulminante?

La salida de Juan Reverdito de la casa de Gran Hermano dejó un profundo dolor, y enojo, entre los integrantes de su grupo. La Tora no aguantó, se cruzó con Alfa en una pelea que incluyó gritos y llanto.

La Tora, una de las participantes más viscerales del certamen, no toleró esto y se cruzó con Walter “Alfa”, mientras preparaban la cena post gala.

Anteriormente, cuando Del Moro le consultó a Alfa las razones para quedarse, el participante habló sobre “la broma” que le hizo a Coti y Lucila quiso interrumpirlo.

Varios minutos después, mientras el hombre cocinaba, La Tora se le acercó y consultó a qué se refería al tratar el tema como una broma. El hombre trató de evitar el conflicto, pero ella insistía. “Ya aburre” llegó a decirle Alfa a Lucila, mientras ella insistía con el tema.

“Ya dije que no fue una broma. Vos no estabas ahí” soltó Alfa, mientras la Tora asegura que ella estaba hablando como “sociedad”. Tras un fuerte cruce de palabras, la Tora no pudo aguantar más su ira y explotó en la habitación de las mujeres.