El Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuestionó a Iúdica por subir a una nena a una moto: “No es un juguete”

Un gran susto se vivió durante la emisión de este domingo del programa de Mariano Iúdica cuando la hija de María Fernanda Callejón aceleró una moto que el conductor estaba promocionando.

Al ritmo de “Súbete a mi moto”, Maríano Iúdica estaba haciendo lo que se conoce como PNT (publicidad no tradicional) de una marca de motos cuando Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón, accionó el acelerador y salió disparada, con moto y todo, hacia otro sector de la escenografía.

El hecho fue cuestionado en las redes sociales tratando de irresponsable a Iúdica quien se tomó el hecho con humor y hasta se animó a decir que “hasta una nena la puede manejar”. El hecho no pasó a mayores, pero pudo tratarse de una tragedia.

El que salió al cruce de Mariano Iúdica fue Pablo Martínez Carignano, el Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien a través de sus redes publicó un duro mensaje.

El director de la Agencia de Seguridad Vial cuestionó al Iúdica por el accidente de la hija de Fernanda Callejón

Citando un tuit que contenía el video del momento que casi fue tragedia, el funcionario escribió: “La nena no se lastimó y eso es lo importante. Pero estas imágenes nos gritan que una moto no es un juguete, como tampoco lo es un cuatriciclo. Los adultos debemos cuidar a los niños y no exponerlos a riesgos para los que no están preparados.”

En otro posteo, Carignano arremetió contra Iúdica y criticó la forma en que el conductor se desenvolvió: “Una vez consumado el error, sería deseable que un conductor le dijera a su audiencia que lo que se hizo no debió haberse hecho y que nenes y manejar son incompatibles. En lugar de eso, hubo chistes. Cero gracioso todo”, calificó el funcionario.

Carignano, en su función, no deja pasar nada por alto en lo que se refiere a seguridad vial. Hace poco no solo criticó en sus redes personales, sino que también se hizo desde las redes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a Luciano Castro tras viralizarse un video en el que se lo veía al actor de El último de nosotros manejando su camioneta mientras su hija iba parada y con medio cuerpo afuera del vehículo a través del techo corredizo, sin ningún tipo de medida de seguridad.

El posteo del Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre el accionar de Luciano Castro

En aquel momento, Luciano Castro fue sancionado, ahora resta esperar si a Mariano o a su producción le cabe alguna sanción por poner a una menor en riesgo.