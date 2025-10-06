Dieta para bajar de peso: cómo hacer muffins hiperproteicos solo con 4 ingredientes

Hay recetas que te simplifican el día y te ayudan a cuidar tu alimentación al mismo tiempo, como los muffins hiperproteicos que son fáciles de preparar, están llenos de nutrientes y tienen una textura suave y sabrosa que te hace olvidar que estás comiendo algo “fit”.
Estos muffins son ideales para quienes buscan una opción rica en proteínas, sin complicaciones y perfecta para tener lista en la heladera para cualquier momento del día. Esta receta es una joyita, porque combina ingredientes naturales y accesibles como ricota, espinaca, huevos y queso, que aportan saciedad, energía y sabor.
No tienen harinas ni agregados y su preparación lleva menos de 10 minutos porque solo necesitás mezclar, hornear y disfrutar. Además, son súper versátiles porque podés comerlos como desayuno, snack entre comidas, acompañamiento del almuerzo o cena, o incluso llevarlos al trabajo o al gimnasio.
La base de estos muffins está en la ricota, una fuente de proteínas de alta calidad, baja en grasas y muy fácil de digerir. A eso se suma la espinaca, que aporta fibra, hierro y antioxidantes, convirtiéndolos en una bomba nutricional completa. Los huevos ayudan a dar estructura y consistencia, mientras que el queso rallado aporta ese toque salado irresistible y un plus de calcio.
Estos muffins se cocinan en horno, pero también podés hacerlos en airfryer a temperatura media (alrededor de 170 °C) por unos 15 minutos. Lo importante es que queden firmes por fuera y tiernos por dentro.