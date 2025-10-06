6 de octubre de 2025 - 16:31

Dieta para bajar de peso: cómo hacer muffins hiperproteicos solo con 4 ingredientes

Esta es de las recetas fáciles y rápidas de preparar, sabrosa y llena de nutrientes que te hace olvidar que estás comiendo algo “fit”.

muffins hiperproteicos
Por Daniela Leiva

Hay recetas que te simplifican el día y te ayudan a cuidar tu alimentación al mismo tiempo, como los muffins hiperproteicos que son fáciles de preparar, están llenos de nutrientes y tienen una textura suave y sabrosa que te hace olvidar que estás comiendo algo “fit”.

Leé además

ya no frias huevos en la sarten: una taza los hace el doble de sabrosos

Ya no frías huevos en la sartén: una taza los hace el doble de sabrosos

Por Andrés Aguilera
sin harina ni azucar: la receta para hacer galletitas de naranja saludables en pocos minutos

Sin harina ni azúcar: la receta para hacer galletitas de naranja saludables en pocos minutos

Por Andrés Aguilera

Estos muffins son ideales para quienes buscan una opción rica en proteínas, sin complicaciones y perfecta para tener lista en la heladera para cualquier momento del día. Esta receta es una joyita, porque combina ingredientes naturales y accesibles como ricota, espinaca, huevos y queso, que aportan saciedad, energía y sabor.

No tienen harinas ni agregados y su preparación lleva menos de 10 minutos porque solo necesitás mezclar, hornear y disfrutar. Además, son súper versátiles porque podés comerlos como desayuno, snack entre comidas, acompañamiento del almuerzo o cena, o incluso llevarlos al trabajo o al gimnasio.

muffins espinaca y quesp

La base de estos muffins está en la ricota, una fuente de proteínas de alta calidad, baja en grasas y muy fácil de digerir. A eso se suma la espinaca, que aporta fibra, hierro y antioxidantes, convirtiéndolos en una bomba nutricional completa. Los huevos ayudan a dar estructura y consistencia, mientras que el queso rallado aporta ese toque salado irresistible y un plus de calcio.

Estos muffins se cocinan en horno, pero también podés hacerlos en airfryer a temperatura media (alrededor de 170 °C) por unos 15 minutos. Lo importante es que queden firmes por fuera y tiernos por dentro.

Ingredientes

  • 400 g de ricota
  • 300 g de espinaca cocida y bien escurrida
  • 3 huevos
  • 40 g de queso rallado (o a gusto)
  • Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto

Preparación

  1. En un bowl grande, mezclá la ricota con la espinaca cocida (podés picarla un poco para integrarla mejor).
  2. Agregá los huevos, el queso rallado y los condimentos. Mezclá todo hasta lograr una preparación uniforme.
  3. Pasá la mezcla a moldes para muffins de silicona o ligeramente aceitados.
  4. Llevá al horno precalentado a 180 °C durante 25 minutos, o hasta que estén dorados y firmes.
  5. Dejá enfriar unos minutos, desmoldá y disfrutá.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dejar enfriar antes de cortar garantiza una receta perfecta, que no se rompan y que cada porción mantenga su consistencia ideal.

Receta keto: cómo hacer brownies de chocolate bajo en carbohidratos

Por Redacción
dieta sin harina: como hacer un pan de calabaza y queso, sin horno y en minutos

Dieta sin harina: cómo hacer un pan de calabaza y queso, sin horno y en minutos

Por Daniela Leiva
La hierba que ayuda a dormir mejor y está en todas las dietéticas

La hierba que ayuda a dormir mejor y está en todas las dietéticas

Por Ignacio Alvarado
Cáncer, el más protector de los signos del zodíaco, según la astrología y el horóscopo, no puede evitar cuidar a todos.

Qué signo del zodíaco se preocupa por todo y todos

Por Ignacio Alvarado