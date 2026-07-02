Después de los 65: ni trotar ni hacer fuerza, este patrón de ejercicio puede mejorar significativamente su esperanza de vida

A partir de los 65 años, conservar la autonomía y reducir el riesgo de caídas se convierte en uno de los principales objetivos para mantener una buena calidad de vida. Aunque caminar, nadar o realizar ejercicios de fuerza continúan siendo hábitos fundamentales, cada vez más investigaciones muestran que existe una capacidad que anticipa el estado de salud futuro: el equilibrio .

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Cuando se consulta a personas mayores cómo se mantienen activas , las respuestas más frecuentes incluyen caminar, hacer gimnasia de baja intensidad o practicar natación.

Estas actividades aportan importantes beneficios para la salud . Sin embargo, al analizar qué personas logran conservar su autonomía durante más tiempo, los investigadores identifican un factor determinante: el balance corporal.

En Japón, médicos y especialistas en geriatría utilizan desde hace años pruebas sencillas de equilibrio para detectar riesgos antes de que aparezcan síntomas evidentes de fragilidad.

Uno de los estudios más conocidos observó que las personas incapaces de mantenerse sobre una sola pierna durante al menos 20 segundos presentaban un mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y de morir de manera prematura, incluso cuando no manifestaban problemas físicos importantes.

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Por qué perder estabilidad afecta la calidad de vida

La pérdida de equilibrio suele generar un temor creciente a sufrir una caída. Esa preocupación lleva a muchas personas a reducir sus movimientos diarios, evitar determinadas actividades o limitar sus salidas.

Con el paso del tiempo, esa menor actividad provoca una disminución de la fuerza, la coordinación y la movilidad, formando un círculo que acelera la pérdida de independencia.

Los especialistas advierten que las caídas generalmente representan la consecuencia de un proceso que comienza mucho antes, cuando aparece la sensación de que el cuerpo ya no responde con la misma firmeza. Detectar ese cambio de manera temprana y trabajar sobre él puede modificar el pronóstico.

Vivir más años o vivir mejor

En la actualidad, el enfoque de los especialistas no se limita a prolongar la esperanza de vida, sino también a aumentar la cantidad de años vividos con buena salud y autonomía.

Actividades como subir escaleras, reaccionar rápidamente ante un obstáculo, vestirse sin ayuda o salir de casa de manera independiente reflejan la verdadera calidad de vida durante el envejecimiento.

En ese contexto, el equilibrio deja de ser un complemento de la actividad física para convertirse en uno de sus pilares fundamentales. Sin una buena estabilidad corporal, incluso caminar largas distancias pierde parte de sus beneficios preventivos.

Una capacidad que puede entrenarse a cualquier edad

Una de las principales ventajas del equilibrio es que puede mejorarse incluso después de los 65 años.

No hace falta contar con equipos especiales ni asistir a un gimnasio para fortalecer esta capacidad. Ejercicios simples como trasladar el peso del cuerpo de una pierna a la otra, mantenerse durante algunos segundos sobre un solo apoyo utilizando una silla como medida de seguridad o incorporar pequeños desafíos de estabilidad en las actividades diarias pueden contribuir a mejorar el control corporal y reducir el riesgo de caídas.