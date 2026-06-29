No hagas planchas: este es el ejercicio que trabaja más músculos al mismo tiempo, según fisioterapeutas

Creado originalmente por un fisioterapeuta para rehabilitar lesiones, este ejercicio activa los abdominales oblicuos, la espalda y las piernas de forma simultánea.

Durante años, complementar el ejercicio con planchas o plank se ha considerado como una técnica definitiva para fortalecer el abdomen y tratar zonas problemáticas como los brazos y glúteos. Sin embargo, el Pallof Press surge como una alternativa más completa al trabajar no solo los músculos frontales, sino también la estabilidad del tronco.

A diferencia del plank tradicional, que se enfoca principalmente en los abdominales rectos, el Pallof Press involucra de manera directa la musculatura oblicua. Al mismo tiempo, este ejercicio activa los músculos de la espalda, los brazos y las piernas, convirtiéndose en un entrenamiento integral para todo el cuerpo. Su eficacia reside en la resistencia que el núcleo debe oponer a una fuerza lateral externa constante.

image ¿Cómo ejecutar el Pallof Press correctamente en casa? Para realizar este ejercicio se requiere un juego de bandas de resistencia o bandas Thera-band. Estas deben sujetarse a un objeto firme, como el pomo de una puerta, a la altura del pecho. El usuario debe posicionarse de lado a la banda con las piernas abiertas al ancho de las caderas y las rodillas ligeramente flexionadas. Al sujetar la banda y estirar los brazos hacia adelante, el cuerpo sentirá una tracción lateral.

El objetivo es mantener la posición recta y centrada durante tres segundos, evitando que la banda desplace el tronco hacia los lados. Se recomienda realizar diez repeticiones antes de cambiar de lado para trabajar el perfil opuesto del cuerpo. Esta dinámica de anti-rotación obliga al núcleo del cuerpo a estabilizarse con mayor intensidad que en una postura estática de suelo, moldeando el cuerpo de manera efectiva.

Embed - Press Pallof: ejercicio clave para marcar oblicuos | Cuídate Plus El origen clínico del ejercicio de estabilidad total Este método fue desarrollado originalmente por el fisioterapeuta John Pallof. Su intención inicial era ayudar a atletas y pacientes en procesos de rehabilitación tras sufrir lesiones. Pallof buscaba una forma de fortalecer la musculatura del tronco y mejorar la estabilidad general del núcleo para prevenir futuros daños físicos en sus pacientes.

Debido a su efectividad, el ejercicio fue adoptado rápidamente por profesionales del fitness y deportistas de élite como un método preventivo esencial. Actualmente, se utiliza tanto en programas de entrenamiento deportivo de alto nivel como en centros de rehabilitación para mejorar la fuerza del core. Su capacidad para fortalecer el cuerpo lo posiciona como la tendencia principal en rutinas de salud física para el año 2026. image El Pallof Press se considera un ejercicio "todo terreno" que fortalece la estructura corporal desde múltiples ángulos. A diferencia del plank, que puede resultar monótono, este movimiento ofrece un desafío constante a la estabilidad y el equilibrio del deportista. La integración de bandas elásticas facilita su práctica en cualquier entorno doméstico sin necesidad de equipos pesados.