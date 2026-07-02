Por qué algunas personas se despiertan de golpe a las 4 de la madrugada: esto es lo que el cuerpo advierte

Despertarse de forma repentina durante la madrugada es una situación frecuente que afecta a muchas personas . Quienes experimentan este fenómeno suelen notar que ocurre a la misma hora, especialmente alrededor de las 4 de la mañana. Esta interrupción del descanso puede dificultar volver a conciliar el sueño y provocar cansancio, falta de concentración y menor rendimiento durante el día.

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Una de las principales razones por las que una persona puede despertarse a las 4 de la mañana está relacionada con la forma en que el cerebro organiza el descanso durante la noche.

Este es el significado de despertarse a esta hora

La doctora en psicología Julia Kogan, especialista en salud, estrés e insomnio, señala que es completamente normal experimentar pequeños despertares entre los distintos ciclos del sueño . Cada uno de estos ciclos dura entre 90 y 100 minutos y se repite varias veces mientras la persona duerme.

Al finalizar cada ciclo, el organismo atraviesa una etapa de sueño más liviano antes de volver a ingresar en fases profundas. Ese momento facilita que la persona abra los ojos, incluso sin recordar el despertar al día siguiente.

Cuando el estrés forma parte de la rutina diaria, el cerebro permanece en un estado de mayor alerta, incluso durante el descanso.

Los acontecimientos estresantes incrementan la actividad del sistema nervioso durante las fases más superficiales del sueño, lo que favorece despertares repentinos. En ese contexto, preocupaciones relacionadas con el trabajo, la economía, la salud o las relaciones personales suelen aparecer con mayor intensidad debido a la ausencia de las distracciones habituales del día.

El insomnio condicionado puede convertir el despertar en un hábito

Los especialistas también describen un fenómeno conocido como insomnio condicionado.

Esta situación se presenta cuando el cerebro aprende a despertarse todos los días a la misma hora después de varias noches consecutivas con interrupciones del sueño. Incluso si el motivo inicial desaparece, ese patrón puede mantenerse durante semanas o incluso meses.

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El papel del cortisol durante la madrugada

Otro de los factores que podría intervenir es el cortisol, la hormona asociada con la respuesta del organismo frente al estrés.

Durante la madrugada se producen aumentos naturales de cortisol como parte del ritmo circadiano. En condiciones normales, este incremento prepara al cuerpo para el despertar de la mañana. Sin embargo, cuando existe estrés crónico, ansiedad persistente o alguna alteración del sistema nervioso, ese aumento puede adelantarse o producirse con mayor intensidad, favoreciendo un despertar alrededor de las 4 de la mañana.

La alimentación también influye en la calidad del descanso

Los hábitos alimentarios desempeñan un papel importante en el sueño.

Julia Kogan explica que consumir comidas abundantes poco antes de acostarse puede fragmentar el descanso. El exceso de líquidos también incrementa la posibilidad de despertarse durante la noche para ir al baño.

A su vez, una disminución de los niveles de azúcar en sangre puede interrumpir el sueño, especialmente cuando se cena muy temprano o se consume alcohol antes de acostarse.

El cerebro lo define como un despertar espontáneo, aunque algunos estudios indican un panorama diferente. WEB

Qué hacer si te despertás a las 4 de la mañana

Los especialistas recomiendan evitar mirar el reloj cada vez que ocurre un despertar nocturno, ya que ese hábito puede aumentar la ansiedad y dificultar el regreso al sueño.

Entre las estrategias más útiles figuran centrar la atención en la respiración, percibir el contacto del cuerpo con el colchón o apoyar una mano sobre el pecho para favorecer la relajación. También pueden resultar efectivos pequeños ejercicios de relajación muscular o movimientos suaves, como presionar los pies contra la cama.

Otra alternativa consiste en utilizar visualizaciones tranquilas, imaginando paisajes o formas simples que ayuden a mantener la mente ocupada sin activar pensamientos preocupantes. La respiración profunda y la relajación progresiva continúan siendo algunas de las técnicas más recomendadas por los especialistas para recuperar el sueño.