Desafío viral: solo el 4% de las personas puede resolverlo

¡Viernes de desafío visual! Nada mejor que un reto viral para evaluar cómo has llegado al último día hábil de la semana, para esto te proponemos un desafío que solo el 4% de las personas logran resolverlo en tiempo y forma.

Con un poco de calma, observación e inteligencia resolver el acertijo. En este caso deberás encontrar en la imagen un error, difícil de detectar para el ojo humano, en solo 10 segundos.

De no lograrlo, no te preocupes, la gran mayoría no logra darse cuenta de qué es lo que tiene mirar para encontrar el error. De lo contrario, te encontrarás en el 4% que lo ha logrado hacer.

En la imagen se ve a varias personas en un parque caminando, dispersándose y pasando un agradable momento al aire libre. Sin embargo, hay un error en la ilustración que debes descubrirlo en tan solo diez segundos.

Para resolverlo deberás prestar atención a cada detalle y pensar un poco en la lógica de la situación, por supuesto que tu agudeza visual será fundamental. Recuerda que solo tenés diez segundos.

Si lo encontraste ¡Felicitaciones! Sos parte del 4% que pudo resolverlo, de lo contrario, abajo te dejaremos la imagen con la respuesta indicada.

El error de la imagen estaba en la revista que está al revés.

Así es, el error está en la revista que está al revés. Si la acción de la persona es leer una revista en el parque, lo lógico es que la esté leyendo correctamente, y no con la imagen al revés.

