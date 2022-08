Lali Espósito frenó su show por una romántica propuesta de casamiento de la que fue cómplice

Los shows de Lali Espósito siempre dan qué hablar por los besos que la cantante reparte a sus bailarines, invitados o al público. Pero ésta vez “el” beso de la noche se lo dieron otros. Se trata de Lucas y Leo, los protagonistas de una romántica propuesta de casamiento en pleno recital de la artista.

En TikTok se hizo viral la propuesta que hizo que Lali frene su show. Además, la artista no solo fue la principal testigo, sino la cómplice de uno de ellos para que pueda hacer posible su sueño de hacerlo en su show.

Lali Espósito y un look sensual estilo sado

Lucas y Leo estaban debajo del escenario, detrás de la valla y así fue que la coach de “La Voz Argentina” pudo ver en primera fila el momento de la romántica propuesta. Fue Lucas quien sorprendió a su pareja y hasta le dio un anillo mientras todo el público los arengaba.

El romántico momento ocurrió durante la presentación de Lali en el Metropolitano de Rosario, que tuvo lugar el pasado 31 de julio. Lali era una cómplice de Lucas, ya que en una pausa pidió ubicarlo y dijo que esa persona tenía un saludo muy importante.

Así fue la romántica propuesta de matrimonio en pleno show de Lali Espósito

Tras la introducción de Lali, le hicieron llegar un micrófono para que todos escuchen lo que tenía para decir. “Soy Lucas”, se presentó el joven a pedido de la cantante y luego siguió: “Hace ocho años estamos en convivencia con Leo y con un nene de 12 años”.

Y detrás, le hizo la esperada pregunta: “Quería saber si te querés casar conmigo”. En ese momento solo se escuchaban gritos y aplausos, por lo que Lali tuvo que relatar el momento: “dijo que si y le puso el anillo”.

Luego, quiso saber si la iban a invitar a la fiesta, por lo que enloqueció a todos. “Sos la madrina”, le aseguró el enamorado, quien estaba

Tras decircarle una palabras, Lali contó al público algunos detalles de la propuesta: “Gracias Lucas, porque me llegó tu carta contando la historia de ustedes y me emocionó un montón y me honra muchísimo que en este espacio de amor este sucediendo esto”.