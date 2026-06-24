Sin embargo, caminar con regularidad ayuda a aumentar el gasto energético, reducir el sedentarismo y mejorar la respuesta del organismo después de comer. Como objetivo cotidiano, 30 minutos de caminatas moderadas es una referencia simple y compatible con las recomendaciones semanales de salud.

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La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada . Treinta minutos durante cinco días permiten alcanzar el mínimo de 150.

El Ministerio de Salud argentino también propone sumar movimiento todos los días y reducir el tiempo sedentario. La caminata rápida cuenta como actividad moderada cuando acelera la respiración, pero todavía permite hablar.

Los minutos pueden acumularse en una sola salida o dividirse. Para las personas que pasan gran parte del día sentadas, tres caminatas de 10 minutos pueden resultar más fáciles que una sesión continua.

Distintos estudios analizaron caminatas breves realizadas inmediatamente o poco después de las comidas. En personas con glucosa elevada o diabetes tipo 2, períodos de 10 a 15 minutos ayudaron a reducir el aumento de glucosa posprandial.

Cuántos minutos recomiendan caminar por día para eliminar los excesos

Eso no significa que todas las personas necesiten controlar la glucosa ni que caminar reemplace un tratamiento. El dato muestra que el momento de la actividad puede aportar un beneficio adicional.

Una distribución fácil para completar el objetivo

10 minutos después del desayuno.

10 minutos después del almuerzo.

10 minutos después de la cena.

Otra opción es realizar una caminata rápida de 30 minutos en el momento más cómodo. Lo importante es sostener la rutina durante la semana y no intentar compensar una comida con una sesión excesiva al día siguiente.

Caminar no compensa por completo una alimentación excesiva

El peso corporal cambia por el balance acumulado entre la energía ingerida y la utilizada, además de otros factores. Una salida aislada no neutraliza necesariamente una comida muy calórica.

Por eso, el objetivo no debería ser “pagar” cada alimento con ejercicio. Resulta más útil recuperar los horarios habituales, hidratarse, volver a porciones normales y mantener actividad física durante varios días.

Cuánto hay que caminar para bajar de peso

No existe una duración única que garantice descenso de peso. Para algunas personas, 150 minutos semanales pueden mejorar la salud sin producir una reducción importante en la balanza.

La OMS señala que aumentar gradualmente hasta 300 minutos semanales puede ofrecer beneficios adicionales. La alimentación, la intensidad, el peso inicial, el sueño y la constancia también influyen.

Cómo empezar sin terminar agotado

Después de un período sedentario, conviene comenzar con 10 o 15 minutos a un ritmo cómodo. Cada pocos días se pueden sumar cinco minutos hasta alcanzar el objetivo.