La psicología de no cubrir las canas: las personas que no se tiñen el cabello canoso no se están rindiendo, podrían estar eligiendo la autenticidad

Las canas han estado asociadas durante décadas con el envejecimiento y, en muchos casos, con la necesidad de ocultar el paso del tiempo. Lejos de interpretarse como una señal de descuido o resignación, la psicología sugiere que esta elección puede reflejar una búsqueda de autenticidad, autonomía y bienestar personal.

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Desde la psicología, esta decisión puede entenderse como una manifestación de cambios profundos en la manera de relacionarse con la propia imagen. En lugar de priorizar la aprobación externa, quienes dejan crecer sus canas suelen otorgar mayor importancia a sus convicciones y preferencias personales.

No es la vejez: por qué aparecen las canas

La Teoría de la Autodeterminación, desarrollada por los psicólogos Edward Deci y Richard Ryan, sostiene que el bienestar humano depende en gran medida de la satisfacción de tres necesidades básicas: autonomía, competencia y relación.

En el caso de las canas, la autonomía ocupa un lugar central. Esta necesidad se vincula con la capacidad de tomar decisiones basadas en valores propios y no en las expectativas de los demás . Desde esta perspectiva, dejar de teñirse el cabello puede representar una elección consciente que responde a una pregunta simple: qué resulta más coherente con el propio bienestar.

La Teoría del Autoconcepto, asociada al psicólogo Carl Rogers, plantea que las personas experimentan un mayor equilibrio emocional cuando existe coherencia entre su identidad y la forma en que se presentan ante el mundo.

Para algunas personas, mantener una imagen artificialmente rejuvenecida puede generar una sensación de desgaste emocional. Mostrar las canas de manera natural elimina la necesidad de sostener una apariencia que no coincide plenamente con la realidad. Esta congruencia contribuye a reducir tensiones internas y favorece una percepción más auténtica de uno mismo.

Cómo cambian las prioridades con el paso del tiempo

La Teoría de la Selectividad Socioemocional, desarrollada por la psicóloga Laura Carstensen, explica que las prioridades suelen modificarse con la edad. A medida que las personas envejecen, tienden a concentrar su tiempo y energía en aquello que consideran emocionalmente significativo.

Bajo esta mirada, muchas actividades destinadas exclusivamente a obtener aprobación externa pierden relevancia. Dejar de teñirse las canas no necesariamente implica una actitud desafiante frente a las normas sociales. En muchos casos refleja una reorganización de prioridades donde la comodidad, la autenticidad y el bienestar adquieren mayor valor.

origen de las canas WEB

El peso de la comparación social

El psicólogo Leon Festinger explicó que las personas se comparan constantemente con quienes las rodean. La apariencia física constituye uno de los ámbitos donde estas comparaciones suelen ser más frecuentes.

Las redes sociales han intensificado este fenómeno mediante imágenes retocadas y estándares de belleza difíciles de alcanzar. Aun así, la creciente visibilidad de figuras públicas y personas comunes que muestran sus canas con naturalidad está contribuyendo a modificar las percepciones sociales.