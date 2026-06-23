23 de junio de 2026 - 15:00

Ver una serie y mirar el teléfono a la vez: qué dice la psicología sobre este hábito cada vez más común

La psicología, el comportamiento, la atención y los hábitos digitales explican por qué cada vez más personas miran una serie mientras revisan el celular sin poder sostener una sola pantalla.

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Por Ignacio Alvarado

Sentarse a ver una serie y, a los pocos minutos, empezar a revisar mensajes, redes sociales o noticias en el teléfono se convirtió en una escena cotidiana para millones de personas. Aunque a simple vista parezca una simple costumbre del entretenimiento actual, la psicología advierte que este comportamiento refleja cambios profundos en la manera en que funciona nuestra atención y en cómo nos vinculamos con los estímulos digitales. Lo que antes era una actividad lineal —sentarse a mirar una película o un capítulo— hoy convive con una segunda pantalla casi de manera automática.

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El fenómeno no necesariamente significa que la serie sea mala o que la persona esté aburrida en un sentido tradicional. En muchos casos, lo que aparece es una dificultad creciente para sostener el foco durante un período prolongado sin alternar con otro estímulo. El celular funciona entonces como una válvula rápida de novedad, recompensa o alivio frente a cualquier pequeño bache de atención.

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Y ahí es donde la psicología encuentra una explicación especialmente interesante.

La necesidad de estimulación constante

Los especialistas en comportamiento digital explican que muchas personas se acostumbraron a consumir información en fragmentos breves, veloces y cambiantes.

Las redes sociales, los videos cortos, las notificaciones y el scrolling permanente entrenan al cerebro para esperar novedades todo el tiempo. En ese contexto, una serie —incluso una buena— puede resultar “demasiado lenta” para una mente acostumbrada a estímulos continuos.

El celular como respuesta automática

En muchos casos, mirar el teléfono mientras se ve una serie no responde a una decisión consciente.

La persona ni siquiera nota el momento exacto en que agarra el celular. Simplemente lo hace. Ese gesto automático suele aparecer cuando baja levemente la tensión narrativa, cuando hay una pausa en el diálogo o incluso cuando surge una emoción incómoda que el cerebro prefiere evitar con otra distracción.

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No siempre es falta de interés

La psicología aclara que este hábito no significa necesariamente que la persona no disfrute la serie.

A veces, el problema no está en el contenido, sino en la dificultad para tolerar el vacío entre estímulos o para sostener la atención sin interrumpirla con algo más.

Qué revela este hábito tan actual

Ver una serie mientras se revisa el celular habla de una mente cada vez más entrenada para alternar focos, buscar recompensas rápidas y evitar cualquier pausa demasiado larga.

No siempre es un problema, pero sí puede ser una señal de cómo cambió nuestra relación con el tiempo, el ocio y la concentración. Y quizás por eso, cada vez más personas sienten que ya no miran una serie: la acompañan con el teléfono.

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