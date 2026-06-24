24 de junio de 2026 - 18:15

¿"De nada" o "por nada"?: la RAE aclara cuál es la respuesta correcta cuando alguien dice "gracias"

La RAE explicó por qué estas dos alternativas son de las más usadas y cuál es la adecuada, dependiendo del contexto en el que se diga.

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Por Redacción Por Las Redes

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RAE

La fórmula tradicional que sigue plenamente vigente

Según explica la academia, “de nada” es una de las respuestas más tradicionales ante una muestra de agradecimiento. La expresión aparece recogida en el diccionario como una fórmula de cortesía utilizada para restar importancia a una ayuda, favor o gesto realizado.

Cuando una persona responde “de nada”, transmite la idea de que la acción realizada no representó una molestia o un esfuerzo significativo. De esta forma, el intercambio concluye de manera cordial y amable.

Su uso continúa siendo el más extendido en gran parte del mundo hispanohablante y forma parte de las expresiones cotidianas más habituales en español.

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“Por nada” también es una respuesta correcta

Aunque muchas personas creen que “por nada” es una fórmula incorrecta, la RAE señala que esta expresión también es perfectamente válida. Su utilización es especialmente frecuente en numerosos países de América Latina, donde forma parte del habla cotidiana.

Desde el punto de vista lingüístico, ambas construcciones cumplen exactamente la misma función: responder con cortesía a un agradecimiento. La diferencia principal no reside en una regla gramatical, sino en las preferencias y costumbres de cada región.

Por ese motivo, es normal que algunos hablantes utilicen siempre “de nada”, mientras que otros prefieran responder “por nada” sin que exista error alguno en esa elección.

¿Decir que andes bien es un error La RAE aclaró la forma correcta de despedirse (1)

El papel de la cortesía en la comunicación diaria

Los especialistas consideran que expresiones como estas forman parte de los llamados actos de cortesía lingüística. Se trata de fórmulas que ayudan a mantener la armonía en las conversaciones y facilitan las relaciones sociales.

Palabras y expresiones como “gracias”, “por favor”, “de nada” o “por nada” cumplen una función que va más allá de su significado literal. También reflejan consideración, respeto y disposición hacia los demás.

Por esa razón, estas respuestas permanecen vigentes en todos los ámbitos de comunicación, desde las conversaciones informales hasta los intercambios profesionales.

¿Decir disculpá la molestia es un error La RAE aclaró la forma correcta de pedir algo

La recomendación final de la RAE

La academia sostiene que no existe motivo para corregir a quien responda “por nada” en lugar de “de nada”. Ambas expresiones están aceptadas dentro del español estándar y pueden utilizarse sin inconvenientes.

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