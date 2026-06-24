La cuenta 60 – 30 ÷ 3 × 4 reúne operaciones simples, pero su resultado cambia por completo cuando no se respeta la jerarquía matemática. Para llegar a la respuesta primero hay que resolver la división y la multiplicación, que poseen el mismo nivel de prioridad y se calculan de izquierda a derecha.

Cómo desactivar el asistente de IA de tu cuenta de Whatsapp y qué ventajas podría traer a tu teléfono

La cuenta queda:

60 – 10 × 4

Después se resuelve la multiplicación:

10 × 4 = 40

Por último, se hace la resta:

60 – 40 = 20

Por qué no se hace primero la resta

La resta aparece al comienzo visual de la cuenta, pero eso no significa que sea la primera operación. La jerarquía indica este orden general:

Paréntesis.

Potencias y raíces.

Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha.

Sumas y restas, de izquierda a derecha.

Como no hay paréntesis ni potencias, se comienza directamente con la división y la multiplicación.

La ecuación 60 – 30 ÷ 3 × 4 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla (3)

El error de multiplicar 3 × 4 primero

Una confusión frecuente consiste en pensar que la multiplicación siempre va antes que la división. En realidad, las dos operaciones tienen la misma prioridad.

Por eso no corresponde transformar primero 3 × 4 en 12. La operación que aparece antes dentro de ese nivel es 30 ÷ 3.

El error de resolver todo de izquierda a derecha

Otra respuesta equivocada surge al hacer primero 60 – 30. Eso ignora que la división y la multiplicación deben resolverse antes que la resta.

La regla de izquierda a derecha se utiliza solamente entre operaciones que comparten prioridad: multiplicación con división, o suma con resta.

Cómo cambiaría la cuenta con paréntesis

Los paréntesis pueden modificar el resultado porque obligan a resolver primero una parte determinada.