La cuenta 60 – 30 ÷ 3 × 4 reúne operaciones simples, pero su resultado cambia por completo cuando no se respeta la jerarquía matemática. Para llegar a la respuesta primero hay que resolver la división y la multiplicación, que poseen el mismo nivel de prioridad y se calculan de izquierda a derecha.
Cómo se resuelve paso a paso
La expresión original es:
Primero se realiza la división:
La cuenta queda:
60 – 10 × 4
Después se resuelve la multiplicación:
10 × 4 = 40
Por último, se hace la resta:
60 – 40 = 20
Por qué no se hace primero la resta
La resta aparece al comienzo visual de la cuenta, pero eso no significa que sea la primera operación. La jerarquía indica este orden general:
- Paréntesis.
- Potencias y raíces.
- Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha.
- Sumas y restas, de izquierda a derecha.
Como no hay paréntesis ni potencias, se comienza directamente con la división y la multiplicación.
La ecuación 60 – 30 ÷ 3 × 4 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla (3)
El error de multiplicar 3 × 4 primero
Una confusión frecuente consiste en pensar que la multiplicación siempre va antes que la división. En realidad, las dos operaciones tienen la misma prioridad.
Por eso no corresponde transformar primero 3 × 4 en 12. La operación que aparece antes dentro de ese nivel es 30 ÷ 3.
El error de resolver todo de izquierda a derecha
Otra respuesta equivocada surge al hacer primero 60 – 30. Eso ignora que la división y la multiplicación deben resolverse antes que la resta.
La regla de izquierda a derecha se utiliza solamente entre operaciones que comparten prioridad: multiplicación con división, o suma con resta.
Cómo cambiaría la cuenta con paréntesis
Los paréntesis pueden modificar el resultado porque obligan a resolver primero una parte determinada.
- (60 – 30) ÷ 3 × 4 = 40.
- 60 – 30 ÷ (3 × 4) = 57,5.
- 60 – (30 ÷ 3 × 4) = 20.