18 de junio de 2026 - 11:15

Parece fácil a primera vista, pero pocos resuelven correctamente: 125 – 25 ÷ 5 × 7

La cuenta parece directa, pero el resultado cambia si se empieza por la resta o se altera el orden de las operaciones.

Parece fácil a primera vista, pero pocos resuelven correctamente 125 – 25 ÷ 5 × 7
Por Andrés Aguilera

Leé además

la cuenta 70 + 7 x 3 ÷ 3 - 7 parece facil a primera vista, pero pocos logran resolverla de manera adecuada

La cuenta 70 + 7 x 3 ÷ 3 - 7 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla de manera adecuada
la ecuacion 25 + 25 ÷ 5 × 5 parece facil a primera vista, pero pocos logran resolverla

La ecuación 25 + 25 ÷ 5 × 5 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla

El problema no está en la dificultad matemática, sino en una regla básica que se olvida con facilidad: en una expresión combinada, la división y la multiplicación tienen prioridad sobre la suma y la resta.

La división y la multiplicación se resuelven antes que la resta

En esta cuenta no hay paréntesis ni potencias. Por eso, el bloque que debe resolverse primero es 25 ÷ 5 × 7. Recién después se vuelve a la resta inicial.

Cuando aparecen división y multiplicación juntas, se resuelven de izquierda a derecha. No se elige primero la multiplicación por parecer más importante ni se agrupan números que no están entre paréntesis.

6f587d9c-1fcf-4825-9da5-f94f15dfc4cd

El paso que define el resultado correcto

Primero se calcula 25 ÷ 5, que da 5. Luego, ese resultado se multiplica por 7: 5 × 7 = 35.

Ahora sí se vuelve al inicio de la expresión. La cuenta queda como 125 – 35. El resultado correcto es 90.

Por qué aparecen tantas respuestas equivocadas

Una respuesta incorrecta surge cuando se hace primero 125 – 25. Ese camino da 100, pero ya modificó la estructura original de la cuenta. Después, cualquier división o multiplicación parte de una operación mal ordenada.

Otra confusión aparece cuando se resuelve 5 × 7 antes de dividir. Eso sería válido si la expresión fuera 125 – 25 ÷ (5 × 7), pero esos paréntesis no están escritos.

La regla simple para no equivocarse

El orden correcto de operaciones indica que primero van los paréntesis, luego potencias, después multiplicación y división de izquierda a derecha, y por último suma y resta.

  • Cuenta original: 125 – 25 ÷ 5 × 7
  • Primer paso: 25 ÷ 5 = 5
  • Segundo paso: 5 × 7 = 35
  • Tercer paso: 125 – 35 = 90
  • Resultado final: 90

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la ecuacion matematica 100 ? 50 ÷ 5 × 2 parece facil a primera vista, pero pocas personas logran resolverla

La ecuación matemática 100 – 50 ÷ 5 × 2 parece fácil a primera vista, pero pocas personas logran resolverla

parece un juego de ninos, pero pocas personas resuelven 110 ? 55 ÷ 5 x 3 sin cometer un error

Parece un juego de niños, pero pocas personas resuelven 110 – 55 ÷ 5 x 3 sin cometer un error

la cuenta 12 + 6 ÷ 2 × 3 parece infantil, pero resulta humillante para muchos adultos

La cuenta 12 + 6 ÷ 2 × 3 parece infantil, pero resulta humillante para muchos adultos

la ecuacion 22 + 22 ÷ 2 x 2 parece facil a primera vista, pero pocos logran resolverla

La ecuación 22 + 22 ÷ 2 x 2 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla