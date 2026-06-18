Parece fácil a primera vista, pero pocos resuelven correctamente: 125 – 25 ÷ 5 × 7

La cuenta 125 – 25 ÷ 5 × 7 suele parecer sencilla porque usa números redondos y cálculos conocidos. Sin embargo, muchas personas se equivocan al resolverla porque empiezan por 125 – 25 , aunque la resta no es el primer paso correcto.

La ecuación 25 + 25 ÷ 5 × 5 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla

La cuenta 70 + 7 x 3 ÷ 3 - 7 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla de manera adecuada

El problema no está en la dificultad matemática, sino en una regla básica que se olvida con facilidad: en una expresión combinada, la división y la multiplicación tienen prioridad sobre la suma y la resta.

En esta cuenta no hay paréntesis ni potencias. Por eso, el bloque que debe resolverse primero es 25 ÷ 5 × 7 . Recién después se vuelve a la resta inicial.

Cuando aparecen división y multiplicación juntas, se resuelven de izquierda a derecha . No se elige primero la multiplicación por parecer más importante ni se agrupan números que no están entre paréntesis.

Primero se calcula 25 ÷ 5 , que da 5 . Luego, ese resultado se multiplica por 7: 5 × 7 = 35 .

Ahora sí se vuelve al inicio de la expresión. La cuenta queda como 125 – 35. El resultado correcto es 90.

Por qué aparecen tantas respuestas equivocadas

Una respuesta incorrecta surge cuando se hace primero 125 – 25. Ese camino da 100, pero ya modificó la estructura original de la cuenta. Después, cualquier división o multiplicación parte de una operación mal ordenada.

Otra confusión aparece cuando se resuelve 5 × 7 antes de dividir. Eso sería válido si la expresión fuera 125 – 25 ÷ (5 × 7), pero esos paréntesis no están escritos.

La regla simple para no equivocarse

El orden correcto de operaciones indica que primero van los paréntesis, luego potencias, después multiplicación y división de izquierda a derecha, y por último suma y resta.