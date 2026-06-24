Cómo regar las plantas en invierno para que sigan floreciendo en días fríos

En invierno, el mayor enemigo de las plantas no es el frío: es el exceso de agua. Saber cuándo y cómo regar cambia todo.

Durante el invierno, en las plantas de exterior e interior la evaporación es reducida y las raíces permanecen en estado de latencia.

Llega el invierno, las plantas se ven un poco paradas y el instinto es regarlas más para ayudarlas. Es exactamente el error contrario al que hay que cometer. Mueren por exceso de riego que por cualquier otra causa. Y, con el crecimiento lento, ese error se potencia. La buena noticia es entender qué cambió en la planta y responder rápidamente.

Lo que cambió no es solo la temperatura del ambiente. Cambia la velocidad de crecimiento, la tasa de absorción de agua, la cantidad de luz disponible y el comportamiento del suelo. Una planta de interior que en verano necesitaba riego dos veces por semana puede necesitar uno cada tres semanas en julio. Y una planta de exterior establecida puede sobrevivir todo el invierno con dos o tres riegos al mes, si el suelo no se seca completamente.

riego de plantas en invierno Las plantas en esta época no están muriendo: están descansando. WEB Cuándo regar y cuándo no en plantas de exterior Para Gardening Know How, el punto de partida para las plantas de exterior es la temperatura del suelo, no la del aire.

La regla general es seguir regando las plantas de exterior hasta que el suelo se congele. Una vez que la tierra está congelada, las plantas ya no pueden absorber agua. Pero hasta ese punto, el riego sigue siendo importante, especialmente para plantas recién plantadas y para siempreverdes que siguen perdiendo humedad por las hojas incluso en invierno.

Aunque las plantas no usan tanta agua en invierno, siguen absorbiendo de manera continua, incluso en los períodos más fríos. Esto es especialmente cierto para las plantas de hoja perenne como abetos, juníperos, rododendros y acebos.

de manera continua, incluso en los períodos más fríos. Esto es especialmente cierto para las plantas de como abetos, juníperos, rododendros y acebos. En tiempo frío, el agua debe aplicarse lentamente y solo cuando las temperaturas del aire estén por encima de los 4°C. Lo ideal es regar al mediodía para que el agua tenga tiempo de penetrar en el suelo antes de que bajen las temperaturas nocturnas.

y solo cuando las temperaturas del aire estén por Lo ideal es para que el agua tenga tiempo de penetrar en el suelo antes de que bajen las temperaturas nocturnas. Para plantas establecidas en jardín, con una o dos veces al mes durante los períodos secos es suficiente. De hecho, el mulch o mantillo alrededor de las raíces ayuda a retener la humedad y a regular la temperatura del suelo entre riegos. riego de plantas en invierno Las señales de exceso de riego en invierno son claras: caída de hojas nuevas y viejas, amarillamiento, marchitamiento de las hojas, moho, raíces con olor fétido o de color gris. WEB Las plantas de interior: el ajuste que más se ignora Las plantas de interior en invierno no necesitan más atención: necesitan menos, pero más precisa.

Solo hay que regar si el suelo está seco al menos 5 centímetros de profundidad. Es común que la superficie del suelo se seque más rápido durante los meses de invierno, pero eso no indica necesariamente que la planta necesite agua. Meter el dedo en la tierra es más confiable que cualquier calendario.

si el suelo está seco al menos Es común que la superficie del suelo se seque más rápido durante los meses de invierno, pero eso no indica necesariamente que la planta necesite agua. Meter el dedo en la tierra es más confiable que cualquier calendario. Cuando la planta está seca, hay que regarla bien. Los sorbos pequeños de agua pueden dañar o matar la planta porque el agua no llega a las raíces y no estimula un crecimiento sano y profundo. La lógica correcta es regar poco frecuente pero en profundidad, no regar seguido y superficial. riego de plantas en invierno WEB Regar bien en invierno no es regar menos y olvidarse. Es regar de manera diferente: con agua a temperatura ambiente, al mediodía en exterior, solo cuando el suelo lo pide, y sin acumular humedad en las raíces.