La cuenta 70 + 7 x 3 ÷ 3 - 7 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla de manera adecuada

La cuenta matemática 70 + 7 × 3 ÷ 3 - 7 parece sencilla porque utiliza números pequeños y operaciones básicas. Sin embargo, muchas personas obtienen resultados incorrectos cuando no respetan el orden de las operaciones. El error más común consiste en comenzar por la suma o la resta, aunque estas operaciones no tienen prioridad sobre la multiplicación y la división.

Por Redacción Por Las Redes

La ecuación matemática 100 – 50 ÷ 5 × 2 parece fácil a primera vista, pero pocas personas logran resolverla

La ecuación 22 + 22 ÷ 2 x 2 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla

En una operación combinada, primero se calculan los paréntesis y las potencias si existen . Después se realizan las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha. Por último, se resuelven las sumas y restas.

En este ejercicio no hay paréntesis. Por eso, el bloque que debe resolverse primero es 7 × 3 ÷ 3 .

Primero se calcula 7 × 3 , que da 21 .

Luego se resuelve 21 ÷ 3 , cuyo resultado es 7 .

Recién entonces la expresión queda como:

70 + 7 - 7

Ahora se realizan las operaciones restantes de izquierda a derecha:

70 + 7 = 77

77 - 7 = 70

Por lo tanto, el resultado correcto es 70.

Por qué aparecen respuestas equivocadas

Una respuesta errónea suele surgir cuando alguien realiza primero la suma:

70 + 7 = 77

A partir de allí, la estructura original de la operación cambia y el resultado deja de ser válido.

Otra confusión frecuente consiste en alterar el orden entre multiplicación y división o agregar paréntesis que no existen. Las reglas matemáticas indican que ambas operaciones tienen la misma prioridad y deben resolverse en el orden en que aparecen.

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La regla simple para no equivocarse

Cuando aparecen multiplicaciones y divisiones juntas, ninguna tiene prioridad sobre la otra. Deben resolverse de izquierda a derecha y recién después se realizan las sumas y restas.

Cuenta original: 70 + 7 × 3 ÷ 3 - 7

Primer paso: 7 × 3 = 21

Segundo paso: 21 ÷ 3 = 7

Tercer paso: 70 + 7 = 77

Cuarto paso: 77 - 7 = 70

Resultado final: 70