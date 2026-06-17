La cuenta 70 + 7 x 3 ÷ 3 - 7 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla de manera adecuada

La cuenta matemática 70 + 7 × 3 ÷ 3 - 7 parece sencilla porque utiliza números pequeños y operaciones básicas. Sin embargo, muchas personas obtienen resultados incorrectos cuando no respetan el orden de las operaciones. El error más común consiste en comenzar por la suma o la resta, aunque estas operaciones no tienen prioridad sobre la multiplicación y la división.
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La cuenta matemática parece sencilla, pero pocos pueden resolverla.
Primero se resuelven multiplicaciones y divisiones
En una operación combinada, primero se calculan los paréntesis y las potencias si existen. Después se realizan las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha. Por último, se resuelven las sumas y restas.
En este ejercicio no hay paréntesis. Por eso, el bloque que debe resolverse primero es 7 × 3 ÷ 3.
El paso que define el resultado correcto
Primero se calcula 7 × 3, que da 21.
Luego se resuelve 21 ÷ 3, cuyo resultado es 7.
Recién entonces la expresión queda como:
70 + 7 - 7
Ahora se realizan las operaciones restantes de izquierda a derecha:
70 + 7 = 77
77 - 7 = 70
Por lo tanto, el resultado correcto es 70.
Por qué aparecen respuestas equivocadas
Una respuesta errónea suele surgir cuando alguien realiza primero la suma:
70 + 7 = 77
A partir de allí, la estructura original de la operación cambia y el resultado deja de ser válido.
Otra confusión frecuente consiste en alterar el orden entre multiplicación y división o agregar paréntesis que no existen. Las reglas matemáticas indican que ambas operaciones tienen la misma prioridad y deben resolverse en el orden en que aparecen.
La regla simple para no equivocarse
Cuando aparecen multiplicaciones y divisiones juntas, ninguna tiene prioridad sobre la otra. Deben resolverse de izquierda a derecha y recién después se realizan las sumas y restas.
Cuenta original: 70 + 7 × 3 ÷ 3 - 7
Primer paso: 7 × 3 = 21
Segundo paso: 21 ÷ 3 = 7
Tercer paso: 70 + 7 = 77
Cuarto paso: 77 - 7 = 70
Resultado final: 70