La ecuación 22 + 22 ÷ 2 x 2 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla

La ecuación 22 + 22 ÷ 2 x 2 parece simple porque usa números conocidos y operaciones básicas. Sin embargo, la cuenta cambia por completo si se resuelve de manera apurada. La clave está en respetar el orden de operaciones , especialmente cuando aparecen división y multiplicación juntas.

La ecuación 4 + 4 × 4 + 4 parece demasiado fácil como para equivocarse, pero mucha gente erra

El error más frecuente es resolver primero la suma o agrupar mentalmente los últimos números como si hubiera paréntesis. Pero en la cuenta original no hay paréntesis, y eso define cómo debe avanzar el cálculo.

En matemática, antes de sumar hay que resolver las divisiones y multiplicaciones. Cuando ambas aparecen en la misma línea, se trabajan de izquierda a derecha , no según cuál parezca más importante.

En este caso, la parte central es 22 ÷ 2 x 2 . Primero se hace 22 ÷ 2 , que da 11 . Después, ese resultado se multiplica por 2.

El paso que define el resultado correcto

La cuenta queda así: 22 + 11 x 2. Luego se resuelve la multiplicación: 11 x 2 = 22. Recién al final se hace la suma.

Entonces, la expresión se transforma en 22 + 22. El resultado correcto es 44.

Por qué muchos llegan a otro número

Una respuesta muy común es 44, que en este caso sí es correcta. Pero también aparecen resultados como 22 o 33 cuando se altera el orden o se interpreta que la multiplicación debe hacerse antes que la división sin mirar la posición.

Otra confusión habitual es resolver 2 x 2 primero, como si la cuenta fuera 22 + 22 ÷ (2 x 2). Si existieran esos paréntesis, el resultado sería distinto. Pero como no están escritos, no corresponde agregarlos.

La regla simple para no equivocarse

El orden correcto es: primero paréntesis, después potencias, luego multiplicación y división de izquierda a derecha, y por último suma y resta. En esta ecuación no hay paréntesis ni potencias, por eso la atención debe ir directo a la división y la multiplicación.