9 de junio de 2026 - 15:33

La ecuación 22 + 22 ÷ 2 x 2 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla

Matemáticas. La cuenta se vuelve engañosa porque muchas personas cambian el orden de las operaciones sin darse cuenta.

La ecuación 22 + 22 ÷ 2 x 2 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla
Por Andrés Aguilera

La ecuación 22 + 22 ÷ 2 x 2 parece simple porque usa números conocidos y operaciones básicas. Sin embargo, la cuenta cambia por completo si se resuelve de manera apurada. La clave está en respetar el orden de operaciones, especialmente cuando aparecen división y multiplicación juntas.

Leé además

la ecuacion 4 + 4 × 4 + 4 parece demasiado facil como para equivocarse, pero mucha gente erra

La ecuación 4 + 4 × 4 + 4 parece demasiado fácil como para equivocarse, pero mucha gente erra
la ecuacion 60 ? 30 ÷ 3 × 4 parece facil a primera vista, pero pocos logran resolverla

La ecuación 60 – 30 ÷ 3 × 4 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla

El error más frecuente es resolver primero la suma o agrupar mentalmente los últimos números como si hubiera paréntesis. Pero en la cuenta original no hay paréntesis, y eso define cómo debe avanzar el cálculo.

La división y la multiplicación se resuelven antes que la suma

En matemática, antes de sumar hay que resolver las divisiones y multiplicaciones. Cuando ambas aparecen en la misma línea, se trabajan de izquierda a derecha, no según cuál parezca más importante.

La ecuación 22 + 22 ÷ 2 x 2 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla

En este caso, la parte central es 22 ÷ 2 x 2. Primero se hace 22 ÷ 2, que da 11. Después, ese resultado se multiplica por 2.

El paso que define el resultado correcto

La cuenta queda así: 22 + 11 x 2. Luego se resuelve la multiplicación: 11 x 2 = 22. Recién al final se hace la suma.

Entonces, la expresión se transforma en 22 + 22. El resultado correcto es 44.

Por qué muchos llegan a otro número

Una respuesta muy común es 44, que en este caso sí es correcta. Pero también aparecen resultados como 22 o 33 cuando se altera el orden o se interpreta que la multiplicación debe hacerse antes que la división sin mirar la posición.

Otra confusión habitual es resolver 2 x 2 primero, como si la cuenta fuera 22 + 22 ÷ (2 x 2). Si existieran esos paréntesis, el resultado sería distinto. Pero como no están escritos, no corresponde agregarlos.

La regla simple para no equivocarse

El orden correcto es: primero paréntesis, después potencias, luego multiplicación y división de izquierda a derecha, y por último suma y resta. En esta ecuación no hay paréntesis ni potencias, por eso la atención debe ir directo a la división y la multiplicación.

  • Cuenta original: 22 + 22 ÷ 2 x 2
  • Primer paso: 22 ÷ 2 = 11
  • Segundo paso: 11 x 2 = 22
  • Tercer paso: 22 + 22 = 44
  • Resultado final: 44

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la ecuacion 100 ? 50 ÷ 5 × 2 parece facil a primera vista, pero pocos logran resolverla

La ecuación 100 – 50 ÷ 5 × 2 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla

ni 10, ni 30, ni 100 mil: cada cuantos kilometros debes cambiar la correa de distribucion de tu auto

Ni 10, ni 30, ni 100 mil: cada cuántos kilómetros debes cambiar la correa de distribución de tu auto

Por Redacción Por Las Redes
como hacer desaparecer una moneda delante de cualquiera: el truco de magia mas facil para principiantes

Cómo hacer desaparecer una moneda delante de cualquiera: el truco de magia más fácil para principiantes

Por Ignacio Alvarado
el 86% falla en este acertijo: ¿como se llama el cuarto hijo?

El 86% falla en este acertijo: ¿Cómo se llama el cuarto hijo?

Por Ignacio Alvarado