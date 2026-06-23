23 de junio de 2026 - 18:15

Cómo desactivar el asistente de IA de tu cuenta de Whatsapp y qué ventajas podría traer a tu teléfono

Mientras algunos la utilizan de forma habitual, otros buscan la manera de eliminarla o reducir su presencia dentro de su cuenta.

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Por Redacción Por Las Redes

La incorporación de la inteligencia artificial dentro de WhatsApp cambió la experiencia de millones de usuarios en todo el mundo. A través de Meta AI, el asistente desarrollado por la empresa propietaria de la aplicación, es posible realizar consultas, obtener información y completar diversas tareas sin salir del servicio de mensajería.

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Por qué algunos usuarios quieren desactivar Meta AI

La aparición del característico círculo azul de Meta AI generó opiniones divididas. Existen personas que consideran útil contar con una herramienta de inteligencia artificial integrada en WhatsApp, pero también hay quienes prefieren una aplicación más simple y libre de funciones adicionales.

Las razones son variadas. Algunos usuarios desconfían del uso de inteligencia artificial dentro de aplicaciones de mensajería, otros cuestionan la precisión de las respuestas que ofrece el sistema y también están quienes simplemente no tienen interés en utilizar la herramienta y prefieren que no aparezca entre sus conversaciones.

En Argentina, la eliminación completa de Meta AI no se encuentra disponible, aunque sí es posible ocultar el chat para que deje de ocupar espacio dentro de la lista principal de conversaciones.

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Cómo quitar el chat de Meta AI de WhatsApp

Aunque la función continúa integrada en la aplicación, los usuarios pueden eliminar la conversación para reducir su visibilidad.

Para hacerlo, es necesario seguir estos pasos:

Desde la conversación de Meta AI

  • Abrir el chat de Meta AI en WhatsApp.
  • Presionar el menú identificado con tres puntos verticales.
  • Seleccionar la opción “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”.
  • Confirmar la acción.

Una vez completado el procedimiento, el asistente dejará de aparecer entre los chats activos.

Qué ocurre si se quiere volver a utilizar la herramienta

Eliminar la conversación no implica desinstalar ni desactivar definitivamente Meta AI. La función sigue formando parte de WhatsApp y puede volver a utilizarse en cualquier momento.

Para recuperar el acceso, basta con buscar Meta AI mediante la barra de búsqueda o iniciar nuevamente una conversación desde las opciones disponibles dentro de la aplicación.

WhatsApp

Las dudas sobre privacidad que rodean a Meta AI

Uno de los aspectos que más debate genera entre los usuarios está relacionado con la protección de datos personales y la privacidad de las conversaciones.

Meta AI sostiene que las interacciones realizadas con el asistente cuentan con medidas de seguridad diseñadas para proteger la información intercambiada. Entre los puntos que destaca la herramienta se encuentran la confidencialidad de los mensajes y la imposibilidad de acceder a conversaciones privadas mantenidas con otros contactos.

Según la información proporcionada por el propio sistema, las conversaciones no se comparten con terceros y el asistente no puede escuchar al usuario ni acceder al micrófono del dispositivo sin los permisos correspondientes.

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