Polémico cambio en WhatsApp: la controvertida función del chat que se activará en las cuentas

WhatsApp trabaja en una novedad que podría modificar la forma en que millones de personas utilizan la aplicación a diario, ya que permitirá enviar mensajes de texto que desaparecen después de ser leídos, una característica que hasta ahora estaba reservada para fotos, videos y mensajes de voz.

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La función comenzó a aparecer en versiones beta de iOS (iPhone) y Android, según reportó el portal especializado WABetaInfo.

El objetivo es ofrecer una alternativa más segura para compartir información sensible o temporal dentro de los chats, en momentos en que la privacidad se convirtió en una de las principales preocupaciones de los usuarios.

Al redactar un mensaje, los usuarios podrán seleccionar una opción denominada "Enviar como vista una sola vez ". Una vez que el destinatario abra el texto, podrá leerlo únicamente en esa ocasión. Después, el contenido desaparecerá automáticamente y ya no estará disponible para volver a consultarlo.

La herramienta busca brindar una capa extra de protección para datos delicados, como contraseñas, códigos de acceso, información personal o instrucciones que no requieren quedar almacenadas en la conversación.

Para reforzar esa privacidad, WhatsApp incorporará varias restricciones.

Los destinatarios no podrán copiar el contenido del mensaje, reenviarlo a otros chats ni compartirlo fuera de la aplicación. Tampoco podrán realizar capturas de pantalla ni grabaciones de pantalla mientras visualizan el texto.

Hasta ahora, algunos usuarios recurrían a una solución improvisada para lograr un efecto similar: capturaban una imagen del texto y la enviaban como fotografía de visualización única. La nueva función elimina ese paso y ofrece una herramienta integrada directamente en la plataforma.

Aunque Meta todavía no informó una fecha oficial para el lanzamiento global, la presencia de esta característica en las versiones beta sugiere que el desarrollo se encuentra en una etapa avanzada.

Habitualmente, las funciones que ingresan en ese programa de pruebas llegan al público general después de varias semanas o meses de ajustes.

En línea: un punto verde en WhatsApp para identificar contactos conectados

La otra novedad que comenzó a desplegarse en WhatsApp para teléfonos con Android apunta a algo mucho más sencillo, pero que los usuarios reclamaban desde hace tiempo: una forma rápida de saber quién está conectado.

De acuerdo con otro reporte de WABetaInfo, la compañía empezó a probar un indicador visual basado en un punto verde que aparecerá junto a la foto de perfil de aquellos contactos de WhatsApp que se encuentren activos en la aplicación. Se trata de un sistema ampliamente utilizado en redes sociales y plataformas de mensajería, pero que hasta ahora no existía de forma visible en el chat de Meta.

WhatsApp prueba un punto verde al lado de la foto de perfil para ver quién está en línea WhatsApp prueba un punto verde al lado de la foto de perfil para ver quién está en línea Gentileza / WaBetaInfo

Actualmente, para verificar si una persona está conectada es necesario ingresar a una conversación y observar si aparece la leyenda "en línea". Con el nuevo diseño, esa información estará disponible de manera más directa y rápida.

La función comenzó a detectarse en la versión beta 2.26.24.5 para Android, distribuida a través de Google Play Store. El punto verde aparecerá en la pantalla de información del chat y permitirá identificar de un vistazo qué contactos están activos en ese momento.

Sin embargo, la herramienta seguirá respetando las configuraciones de privacidad existentes. Es decir, solo mostrará el estado en línea de aquellos usuarios que tengan habilitada esa información para sus contactos.