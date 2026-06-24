24 de junio de 2026 - 18:00

Según la Inteligencia Artificial, este será el resultado de Argentina vs Jordania en el Mundial 2026

La inteligencia artificial, el Mundial 2026, la Selección Argentina y el análisis del Grupo J permiten proyectar qué podría pasar en el cruce ante Jordania, el último partido de la fase inicial para el equipo de Lionel Scaloni.

Argentina
Por Ignacio Alvarado

Con Argentina ya instalada entre las selecciones más observadas del Mundial 2026, la previa del partido ante Jordania abrió una pregunta que mezcla fútbol, estadísticas y curiosidad: ¿qué resultado podría darse si se lo proyecta con herramientas de inteligencia artificial? A partir del rendimiento reciente de la Selección Argentina, el contexto del Grupo J y la diferencia de jerarquía entre ambos planteles, el escenario más probable que surge de una simulación razonada es una victoria argentina por 3 a 0.

Leé además

La inteligencia artificial está cambiando el mercado laboral en el mundo

Inteligencia Artificial y mercado laboral: cómo la IA redefine el talento y aumenta la productividad global
La inteligencia artificial podría reemplazar antes a universitarios de estas carreras. 

La IA podría reemplazar primero a los universitarios: las profesiones más expuestas, según Microsoft y OpenAI

La proyección no es un dato oficial ni una predicción infalible. Se trata de una estimación construida sobre variables concretas: el momento del equipo de Lionel Scaloni, la actualidad de Lionel Messi, el funcionamiento colectivo mostrado en los primeros partidos y el contexto con el que llega Jordania, una selección que debutó en esta Copa del Mundo y que ya quedó sin chances tras perder con Austria y Argelia. Reuters reportó que Argentina arrancó el torneo con dos triunfos sólidos, 3-0 ante Argelia y 2-0 frente a Austria, mientras que Jordania cayó 3-1 con los austríacos y 2-1 con Argelia, por lo que llega al último cruce eliminada y sin margen de recuperación.

image

Por qué la IA proyecta un triunfo claro de Argentina

El primer factor es futbolístico: Argentina llega con seis puntos, el pase asegurado y un equipo que mostró autoridad para controlar los partidos. Reuters destacó que Messi marcó los cinco goles de la Selección en las dos primeras fechas, algo que eleva muchísimo el techo ofensivo del equipo y modifica por completo cualquier proyección.

El segundo elemento es el contexto de Jordania. Más allá de haber mostrado tramos competitivos —incluso se puso en ventaja ante Argelia—, la selección asiática sufrió cada vez que los rivales aceleraron. Austria le marcó tres y Argelia se lo dio vuelta en el segundo tiempo, una señal de que le cuesta sostener la intensidad durante 90 minutos.

El resultado probable: 3-0 y rotación controlada

La simulación más lógica ubica un 3-0 para Argentina, con un desarrollo dominado desde la posesión, circulación alta y varios tramos de control sin necesidad de un desgaste extremo. El hecho de que la Albiceleste ya esté clasificada también influye: Scaloni podría rotar algunas piezas, administrar cargas y aun así sostener una diferencia clara frente a un rival de menor jerarquía.

La hipótesis más razonable es que Argentina intente resolver rápido el partido, maneje el ritmo y aproveche espacios a medida que Jordania se desordene. Un gol temprano cambiaría por completo el guion.

image

Una predicción que también habla del momento argentino

Más allá del resultado exacto, la lectura de la inteligencia artificial deja una idea central: hoy la Selección Argentina llega a este partido desde un lugar de fortaleza, con confianza, con Messi encendido y con un grupo que ya dio señales de solidez en el arranque del Mundial 2026. Si el análisis se cumple o no se verá en la cancha, pero la tendencia parece clara: todo empuja a pensar en una victoria cómoda de la Scaloneta ante Jordania.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

asi es el peugeot 504 version 2027: el yeyo inrompible se renueva con diseno futurista y tecnologia de punta

Así es el Peugeot 504 versión 2027: el "Yeyo" inrompible se renueva con diseño futurista y tecnología de punta

Noruega prohíbe el uso de IA a los menores de edad durante las clases

Chau ChatGPT en clase: la drástica medida de Noruega contra la IA para menores de edad

TikTok bajo la lupa: el 60% de los contenidos son generados con IA

TikTok ya tiene casi un 60% de contenido creado con Inteligencia Artificial

Los estudiantes crearon el proyeto FoxMind, ganaron el premio ILAN a la Innovación Universitaria y hoy buscan viajar a Israel para continuar con su formación. 

De Mendoza a Israel: estudiantes crean un proyecto con Inteligencia Artificial que ganó un premio nacional