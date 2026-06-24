Según la Inteligencia Artificial, este será el resultado de Argentina vs Jordania en el Mundial 2026

La inteligencia artificial, el Mundial 2026, la Selección Argentina y el análisis del Grupo J permiten proyectar qué podría pasar en el cruce ante Jordania, el último partido de la fase inicial para el equipo de Lionel Scaloni.

Con Argentina ya instalada entre las selecciones más observadas del Mundial 2026, la previa del partido ante Jordania abrió una pregunta que mezcla fútbol, estadísticas y curiosidad: ¿qué resultado podría darse si se lo proyecta con herramientas de inteligencia artificial? A partir del rendimiento reciente de la Selección Argentina, el contexto del Grupo J y la diferencia de jerarquía entre ambos planteles, el escenario más probable que surge de una simulación razonada es una victoria argentina por 3 a 0.

La proyección no es un dato oficial ni una predicción infalible. Se trata de una estimación construida sobre variables concretas: el momento del equipo de Lionel Scaloni, la actualidad de Lionel Messi, el funcionamiento colectivo mostrado en los primeros partidos y el contexto con el que llega Jordania, una selección que debutó en esta Copa del Mundo y que ya quedó sin chances tras perder con Austria y Argelia. Reuters reportó que Argentina arrancó el torneo con dos triunfos sólidos, 3-0 ante Argelia y 2-0 frente a Austria, mientras que Jordania cayó 3-1 con los austríacos y 2-1 con Argelia, por lo que llega al último cruce eliminada y sin margen de recuperación.

image Por qué la IA proyecta un triunfo claro de Argentina El primer factor es futbolístico: Argentina llega con seis puntos, el pase asegurado y un equipo que mostró autoridad para controlar los partidos. Reuters destacó que Messi marcó los cinco goles de la Selección en las dos primeras fechas, algo que eleva muchísimo el techo ofensivo del equipo y modifica por completo cualquier proyección.

El segundo elemento es el contexto de Jordania. Más allá de haber mostrado tramos competitivos —incluso se puso en ventaja ante Argelia—, la selección asiática sufrió cada vez que los rivales aceleraron. Austria le marcó tres y Argelia se lo dio vuelta en el segundo tiempo, una señal de que le cuesta sostener la intensidad durante 90 minutos.

El resultado probable: 3-0 y rotación controlada La simulación más lógica ubica un 3-0 para Argentina, con un desarrollo dominado desde la posesión, circulación alta y varios tramos de control sin necesidad de un desgaste extremo. El hecho de que la Albiceleste ya esté clasificada también influye: Scaloni podría rotar algunas piezas, administrar cargas y aun así sostener una diferencia clara frente a un rival de menor jerarquía.