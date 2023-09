Cuál es el signo más sucio del zodíaco

Así como la astrología nos revela los rasgos de personalidad, como la diversión, la pasión, la fuerza y el liderazgo, también puede indicarnos quiénes tienden a descuidar su higiene personal y la de sus entornos.

En este horóscopo, exploraremos cuál es el signo zodiacal que suele ser menos meticuloso con su limpieza, el que no siempre prioriza las duchas y puede llegar a eventos formales con calzado en mal estado.

Aries, el signo más sucio del zodíaco

Los nativos del signo Aries no son muy coquetos y no prestan atención a los detalles a la hora de vestirse y salir de su casa. Brillar en una fiesta no es lo suyo, ya que no les interesa ser el centro de atención.

Son personas que siempre posponen la ducha para “dentro de un rato” y terminan olvidándose que debieron pasar por el baño e higienizarse.

El signo más sucio del zodíaco es Aries -

No suelen ir a la peluquería ni barbería, no se compran ropa ni arreglan la que tienen de temporadas pasadas; no les gusta gastar dinero en perfumes, por ejemplo.

Tauro y Leo, los otros signos del zodíaco sucios

Quienes nacieron en Tauro suelen abandonar su propia apariencia pero ojo, porque este signo del zodíaco suele tener un encanto natural. Su personalidad es magnética, por lo que su exterior puede quedar en segundo plano.

Los signos más sucios son Aries, Tauro y Leo

Los seres de Leo siempre ponen excusas para no entrar a darse un buen baño. En verano porque están en las piletas y en invierno porque hace frío. El tema es que el tiempo se les pasa y se olvidan que deben higienizarse.

