Cuál es el número de repeticiones ideal para ganar fuerza y masa muscular en tus entrenamientos

La clave para un entrenamiento efectivo no siempre radica en la cantidad exacta de repeticiones. Existen otros factores que influyen.

La clave del entrenamiento de fuerza reside en el esfuerzo aplicado hasta alcanzar el fallo muscular porque determina cómo responde el cuerpo y qué adaptaciones se producen. Una de las claves de este tipo de entrenamiento es la cantidad de repeticiones que uno debe realizar.

Ejercicio El dilema de las repeticiones El contexto que sostiene estas conclusiones nace del hábito histórico de dividir los programas de fuerza por cantidades fijas de repeticiones, lo que generó la sensación de que no cumplir ese número implicaba fallar. La evidencia científica publicada cambió esa percepción porque muestra que las adaptaciones del músculo se relacionan más con la intensidad real que con la cantidad exacta. Por eso la conversación actual prioriza la cercanía al fallo por sobre el seguimiento rígido de una tabla, lo que modifica la manera de evaluar el rendimiento diario.

Ejercicio Las claves científicas Los estudios compararon rutinas con 10 y con 20 repeticiones por serie durante seis semanas. “No pasa nada. Es menos importante de lo que crees”, afirman expertos. La investigación reveló que ambas estrategias generan respuestas similares en fuerza, hipertrofia y eficiencia energética cuando el trabajo llega al fallo concéntrico, el punto donde ya no es posible completar la fase ascendente del movimiento.

Rutina de entrenamiento y ejercicio Un análisis de 2024 coincide al señalar que la hipertrofia mejora cuando el estímulo se realiza cerca de ese límite. La entrenadora aporta un ejemplo típico: una persona con tres series de 8 a 10 sentadillas puede elegir un peso mayor si tiene más energía, aunque solo alcance seis repeticiones. Quien entrena suele pensar que falló, pero ella remarca que lo importante es haber alcanzado un nivel de esfuerzo real.

El límite físico No se busca el fallo técnico, asociado a una pérdida de postura, sino acercarse a él manteniendo la mecánica del movimiento. La señal más clara está en la velocidad: las últimas dos o tres repeticiones deberían volverse más lentas. En sentadillas, ese ascenso puede tardar tres o cuatro segundos, detalle útil cuando no hay un espejo o un entrenador corrigiendo.

La variabilidad diaria también ocupa un lugar central en este enfoque. Los días de fatiga permiten bajar la carga y aumentar repeticiones, mientras que los días con más fuerza permiten usar más peso y hacer menos. La lógica es ajustar el esfuerzo a la capacidad del momento, no sostener una norma fija. Esta flexibilidad reduce la presión emocional que aparece al entrenar porque desplaza la atención: se deja de perseguir números y se adopta una mirada más directa sobre el esfuerzo real.