Entrenar solo el fin de semana: el particular método de entrenamiento que puede dar buenos resultados

El ejercicio físico ha demostrado tener un gran impacto en la salud y bienestar de toda persona que lo realiza de manera continua y sostenida. La OMS destaca que llegar a 150 minutos de actividad semanal mejora muchos índices claves para la salud. Sin embargo, la frecuencia de entrenamiento siempre ha sido un objeto de debate.

Un estudio reciente determinó que cumplir con estos minutos semanales de ejercicio moderado o intenso ofrece beneficios tanto si se distribuye a lo largo de la semana como si se concentra en uno o dos días. La investigación fue llevada a cabo por el epidemiólogo Zhi-Hao Li.

- El trabajo comparó a personas inactivas, a quienes distribuían su actividad a lo largo de la semana y a los llamados weekend warriors que reúnen toda su cuota de ejercicio en una o dos sesiones .

- Los investigadores observaron que los beneficios dependen del volumen total de actividad y no de la frecuencia diaria. La publicación destacó que alcanzar los 150 minutos recomendados reduce riesgos clave para la salud independientemente de la manera en que se organice el entrenamiento.

Las declaraciones de Zhi-Hao Li afirmaron que no resulta necesario ejercitarse todos los días para mantener la salud siempre que se cumpla con el tiempo total semanal de actividad moderada o intensa. También remarcó que quienes concentran su rutina en menos días logran reducciones significativas de mortalidad por causas generales, cardiovasculares y oncológicas .

Los beneficios de este tipo de entrenamiento

- El análisis mostró una reducción de 32% en el riesgo de muerte por todas las causas entre los “weekend warriors“, junto con disminuciones de 31% en muertes cardiovasculares y 21% en mortalidad por cáncer frente a las personas inactivas.

- Quienes distribuyeron su actividad durante la semana también mostraron mejoras relevantes con disminuciones de 26% en mortalidad general, 24% en cardiovascular y 13% en cáncer.

- Estos datos refuerzan la idea de que lo decisivo es el volumen total acumulado y no la frecuencia. El estudio ratificó además la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que establece 150 minutos semanales de actividad moderada o intensa como umbral para sostener una buena salud y reducir la incidencia de enfermedades crónicas.