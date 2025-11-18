18 de noviembre de 2025 - 19:40

Entrenar solo el fin de semana: el particular método de entrenamiento que puede dar buenos resultados

Este entrenamiento, llevado a cabo por los “weekend warriors“, destaca por su sencillez y practicidad a la hora de cumplir con un buen volumen de ejercicio semanal.

Este tipo de entrenamiento no requiere de equipamiento extra.

Este tipo de entrenamiento no requiere de equipamiento extra.

Foto:

Maksim Goncharenok - Pexels
Por Redacción

El ejercicio físico ha demostrado tener un gran impacto en la salud y bienestar de toda persona que lo realiza de manera continua y sostenida. La OMS destaca que llegar a 150 minutos de actividad semanal mejora muchos índices claves para la salud. Sin embargo, la frecuencia de entrenamiento siempre ha sido un objeto de debate.

Leé además

quick health, el metodo de entrenamiento que es furor entre personas de mas de 50 anos

"Quick Health", el método de entrenamiento que es furor entre personas de más de 50 años

Por Camilo Clavel
Lionel Messi ya está con la Selección Argentina en Alicante. 

Selección Argentina: con Lionel Messi, el equipo de Scaloni tuvo su primer entrenamiento en Alicante

Por Redacción Deportes
Rutina de entrenamiento y ejercicio

Un estudio reciente determinó que cumplir con estos minutos semanales de ejercicio moderado o intenso ofrece beneficios tanto si se distribuye a lo largo de la semana como si se concentra en uno o dos días. La investigación fue llevada a cabo por el epidemiólogo Zhi-Hao Li.

Entrenamiento ejercicio fuerza rutina gimnasio

Cuál es el método de los “weekend warriors“

- El trabajo comparó a personas inactivas, a quienes distribuían su actividad a lo largo de la semana y a los llamados weekend warriors que reúnen toda su cuota de ejercicio en una o dos sesiones.

- Los investigadores observaron que los beneficios dependen del volumen total de actividad y no de la frecuencia diaria. La publicación destacó que alcanzar los 150 minutos recomendados reduce riesgos clave para la salud independientemente de la manera en que se organice el entrenamiento.

Entrenamiento ejercicio fuerza rutina gimnasio
El dueño de un gimansio de China ofrece su Porsche a quien logre perder 50 kilos en tres meses.

El dueño de un gimansio de China ofrece su Porsche a quien logre perder 50 kilos en tres meses.

Las declaraciones de Zhi-Hao Li afirmaron que no resulta necesario ejercitarse todos los días para mantener la salud siempre que se cumpla con el tiempo total semanal de actividad moderada o intensa. También remarcó que quienes concentran su rutina en menos días logran reducciones significativas de mortalidad por causas generales, cardiovasculares y oncológicas.

Los beneficios de este tipo de entrenamiento

- El análisis mostró una reducción de 32% en el riesgo de muerte por todas las causas entre los “weekend warriors“, junto con disminuciones de 31% en muertes cardiovasculares y 21% en mortalidad por cáncer frente a las personas inactivas.

- Quienes distribuyeron su actividad durante la semana también mostraron mejoras relevantes con disminuciones de 26% en mortalidad general, 24% en cardiovascular y 13% en cáncer.

Ejercicios full body

- Estos datos refuerzan la idea de que lo decisivo es el volumen total acumulado y no la frecuencia. El estudio ratificó además la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que establece 150 minutos semanales de actividad moderada o intensa como umbral para sostener una buena salud y reducir la incidencia de enfermedades crónicas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con estos cuatro tipos de entrenamientos, podrás hacer que tu cuerpo gane fuerza y masa muscular.

Sólo 30 minutos: la rutina de entrenamiento viral que podés hacer desde la comodidad de tu casa

Por Camilo Clavel
Efectos de hacer ejercicios de mañana o noche

Estos son los 4 ejercicios más recomendados para hacer a primera hora de la mañana: simples y sencillos

Por Redacción
ideal para hombres de mas de 45 anos: por que son importantes los ejercicios de piernas a esta edad

Ideal para hombres de más de 45 años: por qué son importantes los ejercicios de piernas a esta edad

Por Redacción
por que los ejercicios full body pueden ser la clave para quemar grasa en poco tiempo

Por qué los ejercicios "full body" pueden ser la clave para quemar grasa en poco tiempo

Por Camilo Clavel