14 de noviembre de 2025 - 19:44

Sólo 30 minutos: la rutina de entrenamiento viral que podés hacer desde la comodidad de tu casa

Poder aumentar la masa muscular y el bienestar físico es una actividad que no requiere de mucho tiempo o herramientas.

Con estos cuatro tipos de entrenamientos, podrás hacer que tu cuerpo gane fuerza y masa muscular.

Con estos cuatro tipos de entrenamientos, podrás hacer que tu cuerpo gane fuerza y masa muscular.

Foto:

web
Por Camilo Clavel

El aumento de tareas laborales y domésticas impulsa a muchas personas a reorganizar su salud física dentro de casa. Especialistas en entrenamiento de corta duración remarcan que una sesión de treinta minutos alcanza para generar estímulos suficientes si se combina movilidad inicial, trabajo por circuitos y pausas medidas.

Leé además

Lionel Messi y una inesperada crítica de la liga de Arabia Saudita

Lionel Messi y una dura crítica desde la liga de Cristiano Ronaldo: "No es un campo de entrenamiento"

Por Cristian Reta
quick health, el metodo de entrenamiento que es furor entre personas de mas de 50 anos

"Quick Health", el método de entrenamiento que es furor entre personas de más de 50 años

Por Camilo Clavel
5VGYEGHMLBCXBLN2BDIND2R45I.jpg?quality=75&smart=true&auth=f509470c42573b0e90a035ae26ff59ffb6568ab69c091877ebb79135427fb2c7&width=980&height=640
Descubre la clave para una vida saludable: rutina de ejercicios y meditación en casa
Descubre la clave para una vida saludable: rutina de ejercicios y meditación en casa

También indican que la clave reside en mantener continuidad y técnica antes que volumen excesivo. Esa perspectiva ubica al ejercicio doméstico como una herramienta adaptable, económica y efectiva para quienes no pueden trasladarse a un parque o gimnasio.

Las ventajas de esta rutina

Profesionales consultados sostienen que “cualquier movimiento supera al sedentarismo” y afirman que “la constancia en sesiones breves mejora fuerza y bienestar aunque el tiempo disponible sea mínimo”. Además, quienes trabajan con programas caseros resaltan que ajustar intensidad con peso corporal o carga improvisada mantiene accesible la rutina sin perder calidad.

El circuito recomendado utiliza elementos comunes del hogar y alterna movimientos de tren superior, tren inferior y zona media para generar equilibrio muscular.

Ejercicio en casa

Los ejercicios recomendados

- Sentadillas: movimiento básico para trabajar piernas y glúteos con énfasis en la fuerza del tren inferior.

- Flexiones de brazo: ejercicio de empuje que activa pectorales, hombros y tríceps, adaptable con rodillas al suelo.

- Zancadas alternas: trabajo unilateral que fortalece piernas y glúteos y mejora el equilibrio.

- Remo en mesa o con banda elástica: tracción horizontal para estimular espalda y bíceps utilizando una mesa firme o una banda fijada a una puerta.

- Fondos de tríceps en silla: ejercicio de soporte corporal para tríceps, hombros y pectorales usando una silla estable.

- Superman: extensión controlada para activar la zona lumbar y los glúteos con breve pausa en la parte alta.

- Plancha: posición isométrica para reforzar core, espalda y glúteos con tensión constante durante el tiempo indicado.

Ejercicio en casa
Las sentadillas son una gran alternativa dentro de este tipo de entrenamiento.

Las sentadillas son una gran alternativa dentro de este tipo de entrenamiento.

La rutina se adapta sin dificultad al espacio disponible y admite aumentos graduados mediante el uso de mancuernas, mochilas con peso o bandas elásticas para intensificar el estímulo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lionel Messi ya está con la Selección Argentina en Alicante. 

Selección Argentina: con Lionel Messi, el equipo de Scaloni tuvo su primer entrenamiento en Alicante

Por Redacción Deportes
ideal para hombres de mas de 45 anos: por que son importantes los ejercicios de piernas a esta edad

Ideal para hombres de más de 45 años: por qué son importantes los ejercicios de piernas a esta edad

Por Redacción
por que los ejercicios full body pueden ser la clave para quemar grasa en poco tiempo

Por qué los ejercicios "full body" pueden ser la clave para quemar grasa en poco tiempo

Por Camilo Clavel
solo con 2 minutos al dia: que son los snacks de ejercicios y por que estan de moda

Solo con 2 minutos al día: qué son los snacks de ejercicios y por qué están de moda

Por Camilo Clavel