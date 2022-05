¿Cuál es el miedo inconsciente que entierras en tu interior? Con solo mirar puedes descubrirlo

No importa que tan valientes queramos aparentar ser o hagamos creer a los demás que somos, todas las personas tienen escondido en el fondo de su interior un miedo que los aterra.

Pero aunque hay algunos que prefieren ignorarlos hasta la hora en que no pueden vencerlos, hay quienes prefieren poder identificar sus miedos para poder enfrentarlos y dejarlos en el pasado. Pero muchas veces, existe el sentimiento de temor inconsciente, que no podemos descifrar, no se sabe bien cuál es el elemento desencadenante.

Los test proyectivos son métodos mediante los cuales se puede descubrir el estado de salud mental, los elementos de la personalidad, valores, objetivos, mecanismos de defensa, temores, complejos, traumas, etc. Los tests pueden consistir en imágenes y hasta manchas que revelan lo que piensa nuestro subconsciente.

La pregunta que debe hacerse antes de ver la imagen es: ¿Qué es lo primero que has visto en la siguiente imagen o qué elemento ha llamado más tu atención?

Tu miedo a partir de tu primera impresión

La niña: Ver a la pequeña antes que a cualquier otra cosa puede significar que tengas emociones reprimidas que proceden de tu etapa infantil o que tienes un trauma inconsciente. Incluso puede ser un trauma perinatal o de un suceso que has vivido siendo un bebé o un niño pequeño. La cuestión consiste en volver a esos sucesos, hacerlos conscientes y revivirlos para poder eliminar sus consecuencias negativas. En este caso, se recomienda primero consultar a un profesional y en el caso, recibir su ayuda para poder hacer correctamente el proceso.

La mariposa: Aunque generalmente las mariposas son consideradas de buen augurio y significa que algo nuevo está viniendo a tu vida, cuando están consumidas por oscuridad puede significar que temes que siempre algo malo puede pasar. También hay un constante sentimiento de que no sabes disfrutar la vida y dejas pasar las oportunidades. Investigar sobre la técnica Mindfulnes es un buen camino.

La fresa: Como habrás notado, la fresa es de un tamaño muy distinto a las reales y es porque es una representación alegórica del corazón. Estas frutas están míticamente unidas al amor. La leyenda cuenta que al morir Adonis, la pena de la diosa Venus era tan grande que no podía parar de llorar. Sus lágrimas, en forma de corazón, cayeron a la Tierra y se convirtieron en fresas. Por eso es posible que tu mayor temor inconsciente sea el de pasar por una relación amorosa que sea fallida o que el sentimiento sea no correspondido.

Una calavera: No está representada gráficamente, sino que la habrás visto como el conjunto de otros elementos que forman una ilusión óptica percibida y creada en la mente. Si ninguno de los elementos reales llamó tu atención y notas te esta figura, puede que tengas inconscientemente miedo a la muerte que puede manifestarse como oleadas de miedo o pánico en situaciones neutras en la vida. Puede haberse desencadenado a partir de la muerte de alguien cercano.

Los árboles: En el dibujo se pueden ver dos árboles rodeando los demás elementos, pero sus copas están unidas, formando un puente. A la hora de analizar, eso puede significar dos individualidades. En casos extremos, se puede representar como bipolaridad. Pero para lo normal, quiere decir constantes cambios de humor sin sentido aparente o alteraciones excesivas y constantes que dificultan el funcionamiento a diario. Tu mayor temor se puede representar como consecuencia de esta actitud, de perder el cariño y aprecio de quienes te rodean.