Cristina Pérez habló a fondo de su relación con el mendocino Luis Petri

Cristina Pérez es una de las periodistas argentinas más reconocidas por su labor en la televisión, su voz en el noticiero de Telefé es inconfundible como así también sus publicaciones en redes sociales cargadas de actualidad y amor hacia su actual novio, el mendocino Luis Petri.

En una entrevista exclusiva con Teleshow, la periodista contó que de niña, en su Tucumán natal, “pasaba horas con un cepillo de brushing en la mano, que oficiaba de micrófono, jugando a conducir mi propio informativo cuando no estaba con la oreja pegada a alguna radio esperando las noticias”.

“Cuando vos terminás haciendo en tu vida aquello a lo que jugabas nunca dejás de tener esa sensación de ´¡qué bueno está este juego!´. Es algo que tengo muy presente, muy en cuenta. Siempre me animo a dar un paso más, a tomar riesgos, conservando ese sentido del trapecio. Crecí con pocos recursos y en una provincia con un solo canal (Canal 10), un solo informativo y una sola presentadora, Silvia Rolandi, a quien sigo saludando con total admiración. Pero a los 14 ya tenía voz en un programa radial, sintiendo la certeza de haber nacido para eso”.

Dice que fue “la chica rara” pero ella buscó su propia vida y le hizo frente a todo y a todos. A los 14 años se independizó y a los 19 ya daba las noticias a toda la Argentina.

Cristina Pérez ha rechazado la maternidad y el matrimonio pero nunca el amor hacia un compañero de vida. Hoy lo encontró de la manos de Petri, el mendocino ex miembro de la Cámara de Diputados de Argentina. Dice que está viviendo su pasión “más épica”.

Luis Petri y Cristina Pérez no esconden su amor

Es una convencida de “pasar la antorcha” a otras mujeres, en sus propias palabras, “en especial a las de 30, con quienes suelo identificarme. Quizás por no querer ser mamá o esposa de nadie, dos cosas que decidí alguna vez con el riesgo de ser catalogada como lo peor”.

“Tantas veces me preguntaron con azoro: ´¿En serio no querés ser mamá?´. Y no, la verdad es que no me veo sin dormir por dar la teta. No. Pero sí podría desvelarme hasta el alba solo por escribir. Simplemente porque eso no sería un sacrificio para mí”, reveló en la entrevista.

Seguramente esa decisión haya roto varias de sus relaciones pasadas; Cristina Pérez tuvo dos propuestas de casamiento y su respuesta fue un “no, gracias” porque está convencida que es pura burocracia. “El amor, esa entrega tan voluntaria entre dos personas, no debería ser mediada por el Estado o por un juez de paz”, señala.

Y ya entrada en el tema del amor y el corazón, el periodista fue directamente a su presente feliz junto al mendocino Luis Petri.

Qué dijo Cristina Pérez sobre su noviazgo con Luis Petri

La periodista de noticieros entiende que “formar una familia no se reduce solo a tener hijos” y tiene su propia noción de pareja, la cual “pasa por compartir otras tantas cosas como charlas, viajes inolvidables y buen sexo. ¡Ese es un gran plan!”.

“El amor también es como un libro. Y yo me permito elegir ese que no me sé desde el comienzo. Y el casamiento suele ser lo contrario: ya en la ceremonia te dicen de qué va ese texto”, comentó.

Y ante una pregunta más de la conversación, Cristina habló de lleno de su amor hacia Petri. “¿Qué aprendiste del amor?” y la respuesta inmediata fue: “Que caminé toda mi vida para encontrar a Luis”.

“Eso es un montón. Yo no me casé, pero tengo la inicial de su nombre grabada bajo mi piel”, cuenta la conductora de “Telefe Noticias” sobre el político de la Unión Cívica Radical y ex diputado nacional por la provincia de Mendoza (2013-2021).

“Como decía Gabriel García Márquez: ´Si no hay duda, es amor´. Entonces yo aprendí que este es un viaje que terminó cuando lo encontré”, apunto la enamorada.

“Luis y yo estamos juntos desde la primera vez que nos miramos a los ojos”, comentó y sumó: “Siempre había esperado un rayo. Y él fue ese rayo”. Ellos tenían “charlas increíbles hasta de cuatro horas” sin haberse conocido personalmente, eso recién ocurrió el 14 de octubre de 2021.

“Al escucharlo por primera vez ya se me hizo interesante. Me gustó su modo de relato casi en prosa. Porque Luis habla con una humanidad, con una vocación, con una sabiduría, con una humanidad que te desarma”, infiere.

Una primera charla más personal que empezó con un cabernet franc derivó en una cita, la cual tuvieron en la casa de la periodista para no llamar la atención de la prensa. “Al abrir la puerta nos miramos y supimos que estábamos enamorados. Tal es así que, sin decirnos nada, nos dimos un abrazo que duró dos minutos. Dos minutos en los que me sentí literalmente suspendida entre sus brazos”, recuerda.

“No hubo beso esa noche, pero sí compartieron el vino preferido de la anfitriona (que él había llevado)”. Después de esa cena, Luis le mandó un mensaje que la conquistó: “¿Cómo amaneciste el primer día del resto de nuestras vidas?”.

“De pronto, muy rápidamente yo dejé de ser la periodista de la tele y él dejó de ser el político para empezar a ser nosotros mismos más allá de los diversos escenarios de la vida. Esa intimidad es invaluable. Y me refiero a la intimidad del ser juntos. La verdad es que yo siempre soñé con un hombre así y con una relación como la que tenemos. Y fíjate que es una relación de aviones y valijas y eso nos obliga a adaptarnos a horarios rarísimos. Como hoy, que desperté con él a las 4 de la mañana para acompañarlo hasta su vuelo de regreso”, señaló la periodista.

Luis nunca se casó pero es padre de Julián, un adolescente de 15 que ya conoce a Cristina. “Es amoroso, que expresa mucho cariño. Desde el primer día fue dulce conmigo, muy tierno. Y a pesar de la distancia geográfica supimos construir un vínculo muy lindo en cada visita”.

La vida y la relación les sonríe y ambos están más que entregados al dejarse llevar por lo que sienten. Todo es color de rosas para la mujer de los medios de Buenos Aires y el abogado que vive en Mendoza.