Córdoba: un yaguarundí sorprendió a una escuela en pleno recreo

Una escuela en el paraje El Mirador, ubicada en Traslasierra, Córdoba, fue escenario de un hecho sorprendente cuando un yaguarundí hizo su aparición en el patio durante el recreo. El yaguarundí, un felino particular que habita diversas áreas de América, incluyendo las sierras de Córdoba, fue visto por primera vez en ese lugar, generando asombro entre alumnos, docentes y directivos.

Según relató Marta Nievas al sitio cba24n.com.ar, maestra tutora del IPEM 384 El Mirador, “el animal ingresó por el pasillo que conecta el albergue con la escuela, estaba muy asustado, pasó todo el patio mientras estábamos en el recreo y quiso salir, pero se encontró con una reja y no pudo”.

Además, agregó: “Los chicos lo vieron y se asustaron e incluso quisieron agarrarlo cuando les advertí que no lo hicieran porque no era un gato común”. “Debatíamos sobre qué animal era, realmente no lo conocíamos, no lo habíamos visto nunca, por lo que el coordinador llamó a la Policía Rural para que lo sacara y les pedimos a los chicos que se fueran a los cursos, porque el animal estaba muy asustado”, explicó.

El yaguarundí es una especie de felino que pertenece a la familia Felidae Foto: Carlos Altamirano / gentileza cba24.

El coordinador de la escuela decidió llamar a la Policía Rural para solicitar ayuda y asegurarse de la seguridad del animal y los estudiantes. La Patrulla Rural y la Policía Ambiental acudieron al lugar y rescataron al yaguarundí, trasladándolo al Establecimiento Tatu Carreta, reconocido por su experiencia en rehabilitación de fauna silvestre.

EL YAGUARUNDÍ

El yaguarundí, también conocido como “gato moro” o “guina” en Traslasierra, es una especie de felino que pertenece a la familia Felidae. Tiene un cuerpo largo y esbelto, cabeza pequeña, pelaje corto y áspero que puede variar de color pardo a negro uniforme. Se alimenta principalmente de pequeños mamíferos, aves, reptiles y anfibios.

En Córdoba, el yaguarundí se encuentra en la categoría “vulnerable” y es una de las cuatro especies de felinos silvestres que existen en la provincia, junto con el puma, el gato montés y el gato de los pajonales. Anteriormente, también se encontraba el yaguareté, que ahora está extinto en la región.

