21 de abril de 2026 - 11:16

Con solo 2 ingredientes y sin nada de azúcar: dulce de leche casero para disfrutar en cualquier momento

Esta receta es ideal para quienes reducen el consumo de azúcar sin resignar sabor en el dulce de leche.

Este dulce de leche con pocos ingredientes es perfecto para cualquier momento.

Este dulce de leche con pocos ingredientes es perfecto para cualquier momento.

Por Alejo Zanabria

En el mundo de las recetas caseras, hay preparaciones que sorprenden por lo fáciles y ricas. Este dulce de leche sin azúcar es una de ellas. Con solo dos ingredientes básicos, se puede lograr una comida dulce y cremosa, perfecta para acompañar unas tostadas, frutas o incluso para comer a cucharadas.

No se necesita leche condensada ni largas horas de cocción. Esta versión lleva únicamente crema de leche y xilitol, un edulcorante natural que se consigue en dietéticas y supermercados. El resultado es un dulce suave, brillante y con una textura muy parecida al dulce tradicional.

Este dulce de leche con pocos ingredientes es perfecto para cualquier momento.

Este dulce de leche con pocos ingredientes es perfecto para cualquier momento.

Ingredientes:

  • 2 potes de crema de leche - 400 gramos aprox.-
  • 150 gramos de xilitol u otro edulcorante.

Paso a paso: cómo hacer dulce de leche casero sin azúcar

Esta preparación no requiere horno ni licuadora, aunque puede usarse una batidora al final para mejorar la textura. Solo hay que tener algo de paciencia y prestar atención al fuego.

  1. Colocar la crema y el edulcorante en una olla de fondo grueso.
  2. Revolver con cuchara de madera o silicona hasta que el edulcorante se disuelva bien.
  3. Llevar a fuego medio y seguir mezclando sin parar, para evitar que se queme.
  4. A partir de los 10 minutos, la mezcla empieza a espesar.
  5. Si se busca una consistencia más firme, se puede cocinar hasta 20 minutos a fuego bajo.
  6. Una vez que se ve dorada y espesa, apagar el fuego.
  7. Esperar a que enfríe unos minutos y batir con batidora durante 20 segundos.
  8. Guardar en frasco de vidrio limpio. Si se quiere más denso, refrigerar por al menos 2 horas.

Este dulce de leche con pocos ingredientes es perfecto para cualquier momento.

Este dulce de leche con pocos ingredientes es perfecto para cualquier momento.

Si se guarda en heladera, que sea en un frasco tapado, para que dure una semana. Conviene consumirlo frío para que mantenga la textura firme. No es necesario congelarlo, ya que su preparación es rápida y puede repetirse cada semana.

