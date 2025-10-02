2 de octubre de 2025 - 18:45

Cómo lavar las toallas de forma correcta dentro del lavarropas para que no queden como un cartón

Un error común al lavar las toallas hace que pierdan suavidad y se endurezcan con rapidez. La clave está en ajustar el programa del lavarropas.

Con simples pasos en el lavarropas es posible conservar su textura esponjosa por más tiempo.

Por Lucas Vasquez

El lavado de las toallas en el lavarropas parece una tarea simple. Sin embargo, algunos detalles que dejamos pasar por alto, marcan la diferencia entre mantenerlas suaves o dejarlas duras como un cartón. El error se repite en rutinas de lavado que terminan arruinando la calidad de las fibras y acortando su vida útil.

Existe un truco sencillo que cambia por completo el resultado final y está relacionado con la configuración del lavarropas. Solo debemos darnos cuenta del simple error que cometemos para no cambiar de toallas cada cierto tiempo, o peor, sentirlas como una lija y acostumbrar a la piel sentir ese problema.

truco de toallas
Con simples pasos en el lavarropas es posible conservar su textura esponjosa por más tiempo.

El primer error está en la temperatura justa para mantenerlas suaves todo el tiempo

Uno de los aspectos fundamentales al lavar toallas en el lavarropas es la temperatura del agua.

  • Según el portal especializado, Good Housekeeping Institute, lo recomendable es lavarlas a 40 grados para eliminar suciedad, bacterias y olores sin dañar las fibras. Un lavado con temperaturas más altas puede debilitar los hilos del algodón y restar suavidad con el tiempo.
  • Además, el ciclo de algodón suele ser la mejor opción porque está diseñado para prendas de mayor resistencia y permite que la limpieza sea completa.
  • Sin embargo, la clave está en no abusar de los programas intensos con temperaturas superiores, ya que eso acelera el desgaste y provoca la sensación de rigidez que muchas personas intentan evitar.
truco de toallas
Con simples pasos en el lavarropas es posible conservar su textura esponjosa por más tiempo.

También, otro punto a tener en cuenta es que el exceso de detergente puede dejar residuos en las fibras, lo que provoca que las toallas se endurezcan. Por eso, hay que utilizar la cantidad justa, acompañada de un enjuague eficiente para mantenerlas más esponjosas.

El centrifugado es otro punto que mejora la textura de las fibras

Además de la temperatura, el centrifugado es un factor clave en el cuidado de las toallas. Muchos lavarropas permiten seleccionar la velocidad y, en este caso, lo ideal es no superar las 800 revoluciones por minuto. Una velocidad más alta puede comprimir demasiado las fibras, lo que se traduce en una textura dura y menos flexible.

  • El programa de algodón con un centrifugado moderado permite que la tela conserve su forma original.
  • En este caso, las toallas salen con un poco más de humedad, pero este detalle ayuda a que no se quiebren las fibras y se mantenga la suavidad característica.
  • Posteriormente, debemos secarlas al aire libre o en secadora con un ciclo suave para terminar de darle el acabado perfecto.

Un dato no menor es que debemos evitar cargar demasiado el tambor del lavarropas. Cuando las toallas no tienen espacio suficiente para moverse, la fricción excesiva entre ellas puede generar rigidez.

truco de toallas
Con simples pasos en el lavarropas es posible conservar su textura esponjosa por más tiempo.

Con estos consejos, las toallas no serán una lija o un cartón y solo tendrás que tener en cuenta las opciones del lavarropas. El grado bajo de temperatura también lava y elimina bacterias acumuladas y el centrifugado correcto garantiza suavidad y prolonga la vida útil de estos textiles.

