Cómo hacer la receta de la ensalada griega: colorida, hidratante y en solo 15 minutos

Esta receta combina el sabor de las hortalizas frescas con otros pocos ingredientes. Además, se la puede usar de acompañante para un plato abundante.

Esta receta de ensalada es ideal para cualquier momento del día.

En épocas de calor o de suma urgencia, una ensalada nunca viene mal. Sin embargo, hay opciones que son todo terreno y podés comerla a cualquier hora, con calor o frío. Lo mejor, es que te pueden sacar del apuro de no saber que almorzar.

Se trata de la receta de ensalada griega, que es una comida muy completa, pero, sobre todo, muy jugosa e hidratante, por lo que está especialmente indicada para días de verano o para alivianar las comidas calientes del invierno.

Ingredientes 1 tomate.

1 pepino.

1 cebolla roja.

Aceitunas.

150 g de queso feta.

Aceite de oliva virgen extra.

virgen extra. Sal.

Orégano seco.

seco. 1 limón - opcional-

Paso a paso para hacer la ensalada griega Lo primero que hay que hacer es cortar el tomate, el pepino y la cebolla en trozos pequeños. Luego de tener todo fraccionado, se debe mezclar todo muy bien, con un poco de sal y un chorro abundante de aceite de oliva. Lo siguiente es sumarle a tu bol o plato de ensalada, las aceitunas y el queso fresco cortado en pequeños dados. Para darle más color, espolvorear un poco de orégano y agregarle un poco de jugo limón - esto es opcional-. Finalmente, solo queda disfrutar, ya sea sola o con alguna comida caliente, para que tu plato no solo sea abundante, sino muy nutritivo.