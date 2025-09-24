Cómo hacer la receta de la ensalada griega: colorida, hidratante y en solo 15 minutos

En épocas de calor o de suma urgencia, una ensalada nunca viene mal. Sin embargo, hay opciones que son todo terreno y podés comerla a cualquier hora, con calor o frío. Lo mejor, es que te pueden sacar del apuro de no saber que almorzar.
Esta receta combina el sabor de las hortalizas frescas con otros pocos ingredientes. Además, se la puede usar de acompañante para un plato abundante.
Se trata de la receta de ensalada griega, que es una comida muy completa, pero, sobre todo, muy jugosa e hidratante, por lo que está especialmente indicada para días de verano o para alivianar las comidas calientes del invierno.
Como siempre en todas las recetas, más aún si van en frío, la calidad de los ingredientes es fundamental para triunfar. En esta ensalada especialmente recomendable usar un buen queso feta y unas aceitunas jugosas.