24 de septiembre de 2025 - 09:54

Cómo hacer la receta de la ensalada griega: colorida, hidratante y en solo 15 minutos

Esta receta combina el sabor de las hortalizas frescas con otros pocos ingredientes. Además, se la puede usar de acompañante para un plato abundante.

Esta receta de ensalada es ideal para cualquier momento del día.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

En épocas de calor o de suma urgencia, una ensalada nunca viene mal. Sin embargo, hay opciones que son todo terreno y podés comerla a cualquier hora, con calor o frío. Lo mejor, es que te pueden sacar del apuro de no saber que almorzar.

Esta receta de ensalada es ideal para cualquier momento del día.

Como siempre en todas las recetas, más aún si van en frío, la calidad de los ingredientes es fundamental para triunfar. En esta ensalada especialmente recomendable usar un buen queso feta y unas aceitunas jugosas.

Ingredientes

  • 1 tomate.
  • 1 pepino.
  • 1 cebolla roja.
  • Aceitunas.
  • 150 g de queso feta.
  • Aceite de oliva virgen extra.
  • Sal.
  • Orégano seco.
  • 1 limón - opcional-
Esta receta de ensalada es ideal para cualquier momento del día.

Paso a paso para hacer la ensalada griega

  1. Lo primero que hay que hacer es cortar el tomate, el pepino y la cebolla en trozos pequeños.
  2. Luego de tener todo fraccionado, se debe mezclar todo muy bien, con un poco de sal y un chorro abundante de aceite de oliva.
  3. Lo siguiente es sumarle a tu bol o plato de ensalada, las aceitunas y el queso fresco cortado en pequeños dados.
  4. Para darle más color, espolvorear un poco de orégano y agregarle un poco de jugo limón - esto es opcional-.
  5. Finalmente, solo queda disfrutar, ya sea sola o con alguna comida caliente, para que tu plato no solo sea abundante, sino muy nutritivo.
