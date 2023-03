Cómo está Raquel Mancini, internada en terapia intensiva tras haber sido encontrada balbuceando y sin moverse

La exmodelo argentina Raquel Mancini fue internada de urgencia la semana pasada en un hospital de Buenos Aires, tras ser encontrada desvanecida en su casa por su hermano.

Si bien la familia ha solicitado total hermetismo, algunos periodistas han revelado detalles sobre su estado de salud. El periodista Pablo Layús informó que Mancini se está recuperando y está mejor que cuando ingresó a la terapia intensiva la semana pasada. Layús declaró que la familia pidió que no se brinde ningún parte médico.

Además, Karina Iavícoli agregó que Raquel había estado lidiando con problemas de salud graves durante un tiempo y que su familia estaba preocupada por su estilo de vida.

La periodista explicó que Augusto Mancini, hermano de Raquel, fue quien la encontró tirada y balbuceando en su departamento en Palermo.

Raquel no podía mover ni los pies ni los brazos, y había estado así durante gran parte del domingo. Iavícoli mencionó que la modelo estuvo usando un andador durante un año cuando sale a la calle debido a sus problemas de salud graves.

Raquel Mancini

Se desconocen las causas de los problemas de salud de Raquel Mancini

A pesar de que la familia pidió privacidad, se han generado preguntas sobre la causa de los problemas de salud de Mancini y si están relacionados con su vida personal.

En particular, Karina Iavícoli dijo que Augusto no tiene buena relación con Raquel porque le molesta que siga visitando a Aníbal Lotocki, pero no puede decir si esto está relacionado con su estado actual.

Por otra parte, Luis Mancini, otro hermano de Raquel, habló públicamente para llevar tranquilidad y explicó que la modelo estuvo internada por una neumonía y falta de potasio, pero que está mejorando. La familia espera que Raquel pueda pasar a una sala común pronto para que puedan visitarla con más frecuencia.

