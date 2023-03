Filtran un audio de Walter Festa, ex de Romina de Gran Hermano: “Apuntar a Nacho con encuestas mentirosas”

Un audio polémico que circuló en el programa Mañanísima reveló el plan del exesposo de Romina Uhrig por lograr que ella le gane la placa a Nacho Castañares en Gran Hermano 2022.

En el audio, el padre de las dos hijas menores de la exdiputada nacional del Frente de Todos, sugiere que deben subir encuestas falsas.

“Hay que empezar a subir encuestas mentirosas, que Romina está 51 a 49 por ciento arriba”, se escucha decir a Walter. “E intentar apuntar a Nacho. Como que se va él”, agregó.

“Las cuentas mías eran que en esta instancia iba a ser un voto positivo, porque el voto negativo nos mata”, sugiere.

En una conversación con una mujer llamada Caro, Walter Festa, el exintendente de Merlo, admite que la votación es difícil y se queja de la campaña en su contra. “Más que nos toca un voto negativo, con toda la campaña que nos han hecho en contra. Esto nos está cag...”.

Romina junto a su exmarido Walter Festa. (Foto WEB)

Carmen Barbieri criticó a Walter Festa tras el audio

La conductora de Mañanísima, Carmen Barbieri, no estuvo de acuerdo con la táctica de Festa y lo critica. Ella dice que él no es inteligente y que le está haciendo un daño a su esposa. “¿Él cree que le está haciendo un favor? No es inteligente. Está mal. Capaz que lo está haciendo a propósito porque la quiere hundir”, dijo Barbieri.

La conductora continuó explicando que Festa no se da cuenta de que perjudica a Romina con su comportamiento y que, en última instancia, esto ayuda a Nacho Castañares en su lucha por ganar Gran Hermano 2022.

Barbieri concluyó que Festa cree que se comporta como una buena persona, pero en realidad está perjudicando a Romina con sus acciones. Además, la conductora sugiere que Festa quiere ganar una parte de los premios que su esposa gane en el programa, lo que podría explicar su comportamiento.