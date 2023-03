Julieta contra Romina: se podría haber roto el pacto que las unía a las dos, a días de la gran final

Julieta, participante de Gran Hermano, se enojó con su amiga y compañera Romina por la forma en que armó los equipos para la prueba semana. Romina no quiso ir con ella y la dejó con Marcos, el jugador más fuerte. “Cuando dijo de las parejas, Romi no quiso ir conmigo”, expresó Julieta molesta.

Durante la discusión, Nacho Castañares bromeó sobre la situación: “Me cagó a mí...”. Pero Julieta no se quedó callada y afirmó que Romina la había descartado: “Más te vale, porque si no, sos la segunda persona que me descarta”.

Foto: captura pantalla

A lo que Nacho, aconsejó a Julieta que hablara con Romina: “Le hubieras dicho que no estabas de acuerdo y que querías ir con el primo”.

Después de la discusión, Julieta decidió confrontar a Romina y transmitirle su molestia por la forma en que armó los equipos: “Ahora le voy a decir a Romi”, afirmó la modelo.

Pero parece que Romina no se tomó bien la queja de su amiga, ya que más tarde la misma Julieta confesó que Romina le había pedido que se alejara de ella: “Me dijo que no me quiere ni ver ni escuchar”.

Polémica por la reacción de Romina al encuentro con sus hijas

A pesar de todo, Romina se defendió y explicó que había armado los equipos de acuerdo con sus habilidades: “Marcos era el mejor en ese desafío y quería ganar”, declaró. Pero Julieta no quedó convencida y afirmó que se sentía traicionada: “Ella se hizo la aliada y me dejó sola”.

La situación entre las dos participantes de Gran Hermano parece estar tensa, y queda por ver si lograrán reconciliarse o si su amistad llegó a su fin.

Marcos se convirtió en el primer finalista de Gran Hermano 2022-2023

Finalmente, llegó el momento de la prueba semanal y la dupla ganadora resultó ser Marcos y Romina, tal como había previsto esta última al momento de armar los equipos. La victoria de la dupla generó la decepción de Julieta y Nacho, quienes se quedaron llorando en el sillón.

Foto: captura pantalla

Marcos y Romina, como ganadores, tuvieron que enfrentarse en un duelo de preguntas y respuestas. Y, aunque fue una competencia reñida, fue Marcos quien se impuso, convirtiéndose así en el primer finalista de Gran Hermano.

La victoria de Marcos no solo significó que había asegurado su lugar en la final del programa, sino que también significó un dos contra uno en placa para Nacho, ya que el fandom de ambas irá contra él por el voto negativo.