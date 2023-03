Julieta echó a su familia para ver a su novio y su mamá la ubicó: “Compórtate”

A los emotivos encuentros de Romina con sus hijas y de Nacho con su abuela y Jesús, su segundo papá, se sumó el de Julieta con su familia que tuvo poco de emoción, pero mucho de picante. La participante reconoció que quería ver a su novio y cuando le avisaron que iba se volvió loca.

Cuando Santiago Del Moro le preguntó a quién quería ver, ella fue sincera y respondió que a su novio. Pero en el SUM la esperaban su papá, su mamá y su hermana más chica, Lola.

La joven entró, se encontró con su familia y todo fue diversión y caos. Julieta no pudo disimular la emoción al ver a su mamá, pero, fiel a su estilo, ella estaba encaprichada con ver a su novio.

En un momento de la visita, Santiago entró virtualmente al sum de la casa con una visita. A su lado estaba Lucca y Julieta no pudo más. “No no no, traemelo” le suplicaba a Del Moro.

LUCCA ENTRÓ A VER A JULIETA

Finalmente, el conductor le confirmó lo que tanto deseaba. Lucca entraba en la casa. Con la familia todavía ahí, Santiago le advirtió a Julieta que le iban a dejar el sum por si querían hacer algo. Eso sí, ella tenía que dar el consentimiento. “Vos ya sabes dónde están los preservativos” sentenció Del Moro, que no se cansa de pedirle a los chicos que los usen.

Ya a esa altura, Julieta no quería otra cosa que encontrarse con su amado, pero su familia seguía adentro. La incomodidad del padre traspasaba la pantalla.

Cuando el conductor le avisó que Lucca estaba en la puerta, la participante no pudo con su genio y le pidió a su familia que se vaya. En ese momento, Pato, la mamá de Juli, trató de calmarla y le lanzó un correctivo. “Te lo pido por favor, comportate”.

Al final, el encuentro se dio, pero la pareja no quedó totalmente sola en el sum. Mientras Julieta y Lucca estaban a los arrumacos en el sillón, su mamá oficiaba de chaperona cuidando a su hija y a los perritos que estaban en el sum.