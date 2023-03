“Te falta humildad”: el picante mensaje del ex de Julieta Poggio tras sus declaraciones en Gran Hermano

Julieta Poggio se encamina a ser una de las finalistas del reality televisivo “Gran Hermano”. Con fans y detractores por igual, la joven ha logrado sobrevivir a las galas de eliminación casi sin inconvenientes. Sin embargo, como si no tuviera suficiente con lo que pasa dentro de la famosa casa, ahora se suma un inconveniente del exterior.

Y es que su exnovio, Emmanuel Francia enfureció al escuchar lo que Julieta Poggio dijo sobre él mientras dialogaba con Camila, otra de las participantes. Tanto fue su enojo, que el cantante y modelo optó por dedicarle una canción a través de sus redes sociales.

“Siempre hablando mentiras, frente a toda la Argentina. Vos solita está quedando muy mal” rezan las primeras líneas del hit que se hizo viral rápidamente luego de que Francia lo compartiera en su cuenta de Instagram (@emmanuelfrancia).

Y continúa chicaneando la actitud de la jóven: “inventando sos buena. Criticando a una reina. La gente se da cuenta, no hace falta aclarar. Te falta humildad, respetar al otro un poco más. Hablás de mí, pero lo tuyo, ¿por qué no lo contás?”.

Sin embargo, el fragmento que más atrapó a los seguidores del reality aparece hacia el final del video. “Te reís y humillás. Ni te importa como el otro está. Todo lo que sube baja te lo hago recordar”, concluyó Francia.

¿QUÉ DESPERTÓ EL ENOJO DEL EX DE JULIETA POGGIO?

Poggio, la participante de 21 años de Gran Hermano se encuentra en una relación con Luca Bardelli. Sin embargo, muchos televidentes se ven más interesados en que entre la joven y su compañero de casa, Marcos Ginocchio, tengan una historia amorosa.

Pese a que los nombres de estos dos jóvenes son los más asociados con Julieta, ahora empieza a resonar el de su ex, Emmanuel. Y es que durante una conversación con Camila Lattanzio, la actriz contó sin tapujos lo que pensaba de su ex.

En una charla que giraba en torno a la música, Poggio le comentó a Camila que tenía que “aprender a tocar la guitarra” y agregó “mi ex, que era cantante, tocaba todo el tiempo”. Ante esta acotación, Camila recordó que había visto a Francia cuando este participó en el programa La Voz en 2018 y le contestó: “Era re lindo, Ju. Perdón que te lo diga… El tóxico.”

“Yo me acuerdo que lo vi y pensé ‘Ah, mirá qué lindo el que entró a La Voz”’, continuó Lattanzio, a lo que Julieta coincidió y acotó que era “inseguro”. “Tenía todo para triunfar pero no hacía nada. No trabajaba” confesó.

Para ultimar, la actriz reiteró que el rosarino era “un tóxico” que “nunca tuvo novia, yo fui su primera novia” concluyó.