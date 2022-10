Cinthia Fernández apuntó contra Matías Defederico por la nula cuota alimentaria hacia sus hijas

Cinthia Fernández y sus hijas siempre son noticia, ya sea por alguna picardía de las pequeñas o por alguna polémica en torno a la mamá. Esta vez, desarrollando su papel de influencer, Fernández interactuó con el perfil de La Chepi y “se colgó” de un posteo para atacar contra su ex pareja, Matías Defederico.

Además de contar las travesuras de sus hijas y mostrar sus mejores fotos y rutinas deportivas, la panelista de Momento D usa sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y contarles acerca de su ex pareja.

Cinthia Fernández y sus hijas.

Esta vez, la modelo usó de medio una publicación que realizó La Chepi, y atacó al padre de sus hijas. La ex participante de MasterChef Celebrity compartió un tragicómico video junto a Gonzalo Suárez donde una madre separada le reclama a su ex por las necesidades económicas del hijo que tienen en común.

Al pie de la publicación, La Chepi pidió a sus seguidores que le pusieran un título al caso: “Si quieren se lo ponen ustedes”. En pocos minutos, la publicación se llenó de comentarios y likes.

Posteo de La Chepi.

Entre los mensajes dejados, uno se destacó por sobre los demás. “Papá luchon...o Matías Defederico jajajja. Cuándo grabamos? tu y yo”, fue el comentario que dejó Cinthia Fernández refieriéndose al ex futbolista. De esta manera, hizo alusión a la poca atención y cuota alimentaria que le pasa a sus hijas menores de edad.

Cinthia Fernández se emocionó con el mensaje de Jimena Barón sobre las madres solteras

A pesar de no tener buena relación con los padres de sus hijos, tanto Jimena Barón como Cinthia Fernández se destacan por la excelente relación y trato que tienen con sus pequeños.

Por esta razón, la panelista de Momento D se emocionó y sintió identificada con las palabras que la mamá de Momo publicó en las redes sociales. Por un lado, Charis, Bella y Francesca son las hijas de Defederico y por otro lado está Morrison, hijo de Daniel Osvaldo.

Posteo de Jimena Barón

“No puedo pensar cuán respetadas y admiradas deberían ser todas las mamás que se quedan como un roble siendo mamás, desprendiéndose sin dudar, sin siquiera pensar, en el dolor, en la traición, en la soledad, en la humillación, en el abandono, en hasta ser mujeres para antes que todo seguir siendo mamás”, fueron las primeras palabras de Barón en su storie de Instagram.

Jimena Barón y una reflexión sobre la maternidad que emocionó a muchas madres.

Luego siguió el extenso mensaje diciendo: “Hay recompensa allá arriba y también acá abajo, cuando ellos crecen y se vuelven incondicionales, porque ellos saben, ellos saben más que nadie”. Fernández se identificó con Barón a tal punto de republicar el mensaje en su cuenta.

Además Cinthia no dudo en agradecerle irónicamente a la cantante: “Okey... me hiciste llorar pero gracias por la basura que se me metió para lagrimear”.