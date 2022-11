Cecilia Bolocco pidió perdón por mandar a la gente a “comer menos” para conseguir talles de ropa

Ceciclia Bolocco fue noticia días atrás por sus polémicos comentarios gordofóbicos durante una transmisión en Vivo en su Instargam personal. La modelo y actriz chilena desató debate con un comentario que no fue para nada aceptado por la gente.

Todo comenzó cuando la exmodelo, en medio de una charla sobre su marca de ropa femenina, le hizo una recomendación a una de sus seguidoras, que le había sugerido que agregara talles XXL a su cápsula. Cuando le pidieron más talles en sus diseños de indumentaria, en vez de tomar el consejo, hizo referencia a bajar de peso en una charla virtual realizada ante su millón de seguidores.

“¿Necesitan más talla? Yo creo que lo que necesitan es comer menos. Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan, tan grande no”, comenzó expresando la exesposa de Carlos Saúl Menem. Y continuó: “Entraditas en carne es rico porque incluso a muchos hombres también les gusta, ¿no es cierto, mis preciosos hombres? Cuéntenle a las chicas que a muchos de ustedes les gusta las mujeres entradas en carne, confiésenlo. Pero XXL así tan, tan, tan grande, de repente no es sano, no es bueno”. En ese sentido, cerró: “Entonces no es bueno, ¿ya? Es por eso que yo se los digo y porque van a tener más éxito con los muchachos”.

Estas palabras generaron una ola de repudio en las redes sociales y los comentarios en su contra no tardaron en llegar.

Cecilia Bolocco

Las disculpas de Cecilia Bolocco

Bolocco tuvo que salir a aclarar sus dichos y pedir disculpas a quienes se pudieron haber sentido ofendidos. “Creo que la belleza sale del alma y no tiene nada que ver con tu cuerpo”, comenzó diciendo en una entrevista con el noticiero nocturno de Chilevisión.

En tanto, agregó: “Y si alguien lo malentendió y se ofendió con lo que yo dije pido realmente, y desde el corazón, disculpas, porque no fue mi intención”. Por último, y luego de reiterar que no fue su intención hacer sentir mal a terceros, cerró: “Jamás sería mi intención herir, denostar o hacer sufrir a alguien. Jamás, jamás. Yo procuro solo abrir mi boca para decir cosas positivas”.