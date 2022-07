Cande Tinelli reveló cuántas cirugías estéticas se hizo en toda su vida

Este viernes, Cande Tinelli respondió a las preguntas de sus seguidores en Instagram, y un usuario quiso saber sobre la cantidad de cirugías que se realizó. Ella respondió con ironía: “359″. Además, contestó en otra pregunta que tiene mucha ansiedad que empiece su rol en Canta Conmigo Ahora.

“Estoy aburrida. Pregunten cosas, pero que no sea de los tatuajes pliz”, escribió Cande Tinelli este viernes en su cuenta de Instagram, y habilitó una caja de preguntas en sus historias de la red social.

La primera de las consultas fue acerca de la cantidad de cirugías que se hizo en su vida. “359″, respondió ella a pura ironía. Hace poco, Candelaria se realizó un retoque estético en la nariz y su médico, como cualquier follower, quiso saber si había quedado conforme con el resultado. “Sí, sos todo”, escribió Cande arrobando al cirujano.

La irónica respuesta de Cande Tinelli sobre sus cirugías

Luego le preguntaron acerca de su peso, y ella confirmó que no tiene idea: “No me peso hace siglos”. En otro orden de cosas, manifestó que la hace feliz estar en su casa, que ama pintar, montar, estar al aire libre, viajar y “todo, menos laburar”.

Por otro lado, expresó que lo que más le gusta de viajar es experimentar la libertad: “Puedo vivir una vida normal y sin miedo. Puedo hacer otras cosas que acá casi no hago, como por ejemplo caminar por la calle en cualquier horario”.

Cande Tinelli habló acerca de su peso

Cande Tinelli será una de las jurados de Canta Conmigo Ahora, el programa que conducirá Marcelo Tinelli por la pantalla de eltrece. Ante la consulta de uno de sus seguidores, reveló que está nerviosa y ansiosa por ver los memes que harán de ella.

Cande Tinelli respondió preguntas variadas a sus seguidores

Cande Tinelli explicó por qué se hace tantas cirugías estéticas

En junio, dio una explicación acerca de su constante paso por el quirófano. “Me gusta mutar, si hay algo que no me agrada y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”, dijo.

Además, destacó que la vida es corta y que le aburre ser siempre igual. “Si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo un segundo. Así como hay gente que piensa distinto y se acepta como es, banco también, banco todo”, concluyó.