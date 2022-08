Cande Tinelli le contestó a una seguidora que criticó su cuerpo y recordó que sufrió “bulimia extrema”

Cande Tinelli mostró un mensaje de una usuaria que opinó sobre su aspecto físico y le contestó en sus stories de Instagram con un fuerte descargo donde habló sobre los trastornos alimentarios.

“Tu cara está rara o hay kilitos de ‘más’”, le escribió una usuaria en respuesta a una foto que Lele había subido a Instagram.

El ofensivo comentario de una seguidora de Cande Tinelli hacia ella

Molesta, la hija de Marcelo compartió una captura del mensaje y explicó: “Lo subo porque me llegan varios así”.

“Estos comentarios hoy en día, 2022, no están buenos, no ayudan. Comentar del cuerpo del otro es antiguo, nadie dice si estás gordo o estás flaco, no se pregunta, no se dice nada, no se toca ese tema”.

Luego, dijo que el tema de la apariencia es muy delicado para las personas que tiene o tuvieron algún tipo de trastorno.

“No está bueno mambear a la gente, no está bueno hablar de los cuerpos, a menos que haya un problema muy extremo de salud y haya que ayudar a esa persona, si no no hay que meterse con los cuerpos ajenos”, remarcó.

Después, explicó que el tema la afecta a pesar de que lo tiene muy trabajado gracias a la ayuda profesional de un psicólogo y un psiquiatra.

Cande Tinelli reveló que sufrió bullimia extrema

“A mí un comentario así me choca. Y me molesta que hoy día se sigan haciendo estos comentarios. No da, no hay que meterse con los cuerpos ajenos”, añadió.

“Genera trastornos, enfermedades, depresión, posibles suicidios... Cuando vomitaba mucho, que tenía bulimia extrema, tenía la cara superhinchada y a veces me decían ‘estás más gorda’”, manifestó.

“Eso me generaba un trastorno más obsesivo. Entonces tengan cuidado con las palabras que dicen y piensen bien antes de mandar un mensaje”, remarcó. “Ni con buena onda está bueno hablar de los cuerpos”, cerró.