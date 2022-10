Así luce hoy Erika Mitdank, la modelo que fue novia de Ricardo Fort y que busca reinventarse en los medios

Erika Mitdank de 32 años estuvo expuesta hace unos años cuando fue la novia de Ricardo Fort y participó, en 2011, del “Bailando”. Hoy en día se encuentra alejada de los medios y atravesando una dificil situación debido a la pérdida de su madre y su separación con el preparador físico Enzo Pérez.

En sus historias de Instagram, donde cuenta con 168 mil seguidores, Erika compartió una serie de historias donde respondió de todo y aseguró que no descarta volver a los medios de comunicación.

Erika Mitdank en la actualidad / Instagram @erumitdank

Cuando un seguidor le preguntó si tenía planes para el próximo año, la modelo reveló que sus planes por ahora son: “pensar más en mi, quererme, valorarme, cuidarme, hacer lo que me gusta, no dejar que me pasen por arriba, hacerme respetar... en fin, trabajar el amor propio”.

“¿Tenés ganas de trabajar en la TV? ¿Tenés proyectos laborales?”, le consultó un fan, a lo que Mitdank se abrió y reveló: “Tengo ganas de trabajar, necesito trabajar”.

Luego, cuando le volviero a consultar por este tema, la rubia se explayó: “sacando la TV, me gustaría hacer radio, modelo fitness, actuando, haciendo humor, yo tengo mucho humor... eso también es sanador”, finalizó.

La madre de la modelo falleció en junio del año pasada y en una nota para infobae reveló: “un año antes de que muera mamá empecé con una especie de depresión que hasta el día de hoy sigo teniendo y tratando”.

Lo cierto es que en cada uno de sus últimos posteos, asegura que “mis cicatrices brotan las más hermosas flores. No cualquiera puede con tanto, pero yo puedo con todo. No me hables de guerras, porque detrás de esta carita está toda una maldita historia”, por lo que planea reinventarse y salir adelante tras sus oscuros años en donde gracias a la terapia y la medicación lucha cada día para sentirse mejor.

El posible regreso de Erika Mitdank a la televisión

Tras estar alejada durante años del formato televisivo, Erika Mitdank busca reinventarse y suenan fuertes los rumores que la situan entre las celebridades que formarían parte de la segunda temporada de “El Hotel de los Famosos”.

Acerca de estas versiones, Mitdank le reveló al medio PrimiciasYa que “estaría bueno. Creo que puedo hacerlo. ¿Por qué no?”.

