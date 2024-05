Darío cruzó a su hijo por pasar la noche con Furia y la advertencia fue durísima

La casa de Gran Hermano volvió a sacudirse con un episodio que dejó a todos sus habitantes, y a la audiencia, boquiabiertos.

Darío quedó en shock al descubrir que su hijo Francisco, conocido como Pancho, había pasado la noche con Furia, pese a las claras advertencias que le había hecho para evitar este tipo de situaciones dentro del reality show.

¿Adiós Mauro? Furia y el hijo de Darío están más cerca que nunca en Gran Hermano 2024

El veterano de la casa no pudo ocultar su sorpresa al ver a su hijo en la cama con Furia. Aunque trató de mantener la compostura, su expresión lo delataba.

Las chicanas de Furia no ayudaron a calmar la situación: “Se portó bien, eh”, “Ahora traeme el mate, Darío”, y “Más no puedo hacer... Para que (Pancho) te diera suerte, me lo traje hasta la cama”. Pese a estos comentarios provocadores, Darío optó por no reaccionar y se dirigió al patio para respirar profundo y evitar un enfrentamiento directo.

Muchos de los concursantes también se sorprendieron por lo que consideraron una “traición” de Pancho a su padre. Francisco no prestó atención a las advertencias de Darío y tuvo relaciones íntimas con Furia, quien aprovechó la situación cuando desde el exterior de la casa le gritaron que “está soltera”, insinuando que Mauro no estaría dispuesto a continuar su relación con ella.

Nico fue uno de los primeros en notar lo sucedido y comentó a Mateo: “Creo que Pancho estuvo con Furia”. Virginia también quedó perpleja y le dijo a Florencia: “¿Vos viste la habitación? Hubo muchos ruidos... En un momento hubo un ‘taca, taca, taca’, pero muy cortito”.

Las cámaras captaron todos

Finalmente, las cámaras de Gran Hermano confirmaron la apasionada noche que vivieron Pancho y Furia, justo antes de una noche de eliminación.

Este encuentro íntimo rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales, generando una avalancha de comentarios y memes. La frase “Sacar a la planta” se viralizó, haciendo referencia a la eliminación de Zoe y la nueva dinámica que su salida generó en la casa.

Gran Hermano 2024: cuál será el premio para los familiares y cuándo abandonarán la casa

La audiencia de Gran Hermano no tardó en expresar sus opiniones en redes sociales. Muchos criticaron a Pancho por no seguir los consejos de su padre, mientras otros defendieron su derecho a vivir su experiencia en el programa de manera auténtica. Los memes y las bromas sobre el incidente inundaron las plataformas, con mensajes que iban desde la incredulidad hasta el humor más ácido.