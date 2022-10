Antonela Roccuzzo y Lionel Messi posaron junto a “Jon Snow” y revolucionaron las redes

El mundial Quatar 2022 está a poquitas semanas de empezar y todo lo que haga Lionel Messi es noticia, los ojos de todo el mundo está sobre el mejor jugador de la Selección Argentina y ahora se convirtió en tendencia por una foto “cholula”.

Y es que La Pulga junto a Antonella Roccuzzo tuvieron un insólito encuentro con Kit Harington, el actor que personificó a Jon Snow en la serie “Game Of Thrones”.

No más Jon Snow, dice Kit Harington. (AP)

La empresaria no dudó en pedirle que se sacara una foto con ellos e inmediatamente la compartió en las historias de su cuenta de Instagram, donde la siguen 20.3 millones de personas.

“Lord Commander Jon Snow”, escribió Antonella sobre la fotografía haciendo referencia al papel de la histórica ficción de HBO.

El encuentro se dio cuando finalizó el partido del PSG contra Benfica, por la Champions League, que Messi vivió desde la tribuna.

No trascendieron muchos datos pero se sabe que el artista británico accedió inmediatamente a la foto y que los abrazos se dieron de manera natural.

Fue tal la sorpresa de todos los usuarios de las redes que, a poco de publicada la historia en Instagram, se convirtió en tendencia en todas las demás.

Messi y Antonela Roccuzzo se sacaron una foto con Jon Snow de Game Of Throne

Por qué Jon Snow volvió a aparecer en todos los portales

El nombre de Kit Harington estuvo en boca de todos en el último tiempo gracias a una teoría lanzada por los fanáticos de “The House of The Dragon”; ellos especularan que Jon Snow sería mencionado en el último capítulo de la secuela de GOT.

El único nominado. Kit Harrington como Jon Snow en "Juego de Tronos". Foto: DPA

Según La Vanguardia, en el discurso que da el rey Viserys mientras muere, se lee un mensaje oculto que se relaciona con el personaje de GOT: “Aegon... Su sueño. La canción de hielo y fuego es cierta. Lo que vio en el norte. El príncipe que fue prometido”.

Aemond, que promete ser tan odiado como uno de los mejores de la serie. (Instagram @houseofthedragonhbo)

El rey le habla a su hija Alicent pensando que es su esposa, Rhaenyra. Le dice que ella es la elegida y le pide proteger a su primer descendiente, Aegon.

Frente a esto, los seguidores de la ficción recordaron que Jon Snow muchas veces comentó que era “el príncipe que fue prometido”, cuyo nombre también fue Aegon.