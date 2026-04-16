16 de abril de 2026 - 15:39

Bombazo del mejor del mundo: Lionel Messi compró el club UE Cornellá de la tercera división de España

La institución catalana oficializó que Lionel Messi será el nuevo propietario.La nueva faceta empresaria del capitán de la Selección Argentina.

Lionel Messi compró el club UE Cornellá de la tercera división de España.&nbsp;

Lionel Messi compró el club UE Cornellá de la tercera división de España. 

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El comunicado oficial de UE Cornellá

En el comunicado, UE Cornellá expresó: “La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”.

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Lionel Messi compr&oacute; el club UE Cornell&aacute; de la tercera divisi&oacute;n de Espa&ntilde;a.&nbsp;

Lionel Messi compró el club UE Cornellá de la tercera división de España.

Los otros proyectos en lo que participó Lionel Messi

Messi ya estuvo ligado a otros proyectos abocados al desarrollo juvenil como la “Messi Cup" en diciembre de 2025. En aquella primera edición participaron los mejores ocho equipos Sub-16 del mundo: Newell 's, River, Inter de Milán, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City y Barcelona.

El Campeón del Mundo sumará un nuevo desafío en su novedosa vida empresarial, además de Deportivo LSM, el club que formó junto a Luis Suárez, y las acciones que adquirirá en Inter Miami una vez finalizada su carrera como futbolista profesional, donde será el copropietario de las Garzas.

La institución, fundada en 1951, fue la cuna de grandes futbolistas como David Raya, actual arquero de Arsenal; Jordi Alba, histórico jugador del Barcelona; Keita Baldé, referente del fútbol senegalés y Gerard Martín, una de las promesas que actualmente juega en el Barça, entre otros.

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