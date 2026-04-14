14 de abril de 2026 - 21:55

Pensó que era una estatua de Messi, se acercó para besarla y se llevó el susto de su vida

La joven compartió un video en TikTok donde confunde a una estatua de Messi con un hombre disfrazado y los comentarios estallaron.

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Pensó que era una estatua de Messi y se llevó el susto de su vida 

Foto:

Por Manuel Ferreyra

El barrio porteño de La Boca es uno de los más emblemáticos y visitados en la Ciudad de Buenos Aires por los turistas debido a que es un lugar que mezcla la historia de los inmigrantes junto a los colores callejeros de Caminito.

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Estas calles adoquinadas ofrecen una escena vibrante con bailarines de tango, ferias artesanales y donde suelen observarse diversas estatuas en honor a Maradona, Riquelme y Messi. Aunque en algunos casos no suelen ser estatuas, sino gente disfrazada.

En este contexto, la usuaria de TikTok @luminosita_makeup vivió un momento inesperado mientras paseaba por las calles de este barrio, mezclando vergüenza, susto y risas.

Embed - No sé si reírme o ir a terapia chicasssss ayuda . . . Jaajajajajaajajajajaj #parati #viral #fyp #humor #messi
@luminosite_makeup

No sé si reírme o ir a terapia chicasssss ayuda . . . Jaajajajajaajajajajaj #parati #viral #fyp #humor #messi

sonido original - Cori brillis

Al observar lo que creyó que era una estatua de Messi sosteniendo la Copa del Mundo lograda en 2022, la mujer se acercó con total confianza, sin imaginar que se trataba de una persona disfrazada.

“Qué onda, crack de la vida, todo bien papi?”, le dijo a la “estatua” con total naturalidad. El problema surgió cuando la persona disfrazada le respondió con un “todo bien”, donde la mujer se asustó por completo y retrocedió varios metros.

"¡Aia! Era un... perdoname. Me asusté, no sabía. Pensé que eras una estatua", expresó la joven tras el susto. Pese a esto, la mujer se acercó para pedir disculpas tras la insólita situación y terminó dándole la mano al hombre disfrazado del ídolo de la Selección Argentina.

El video explotó en redes sociales, contando más de 17 millones de vistas y miles de comentarios tras el insólito momento. “Me asusté, me dió vergüenza y me rei”, “Como te recuperas socialmente de eso jajajaja” y “tuve que parar el video de la vergüenza que me dio”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

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