Se filtraron detalles de la pésima relación entre Lionel Messi y Mauro Icardi

Lionel Messi coincidió con Mauro Icardi en su primera temporada con el París Saint Germain y, por breves periodos, en la Selección Argentina en plenas eliminatorias del Mundial de Rusia 2018 cuando fue convocado por Jorge Sampaoli.

Finalmente, Icardi no logró asentarse ni en el PSG ni en el combinado argentino, siendo mucho más conocidos por sus problemas maritales con su esposa Wanda Nara, que por su desempeño en el terreno de juego.

Icardi, Sampaoli y Messi en una conflictiva Selección Nacional

Uno de los factores claves del mal andar de Icardi en la Albiceleste fue el hecho de que no logró insertarse en el grupo, debido principalmente a que se puso en pareja con la ex de Maxi López, quien fuera muy amigo suyo, y que mantiene una relación estrecha con Javier Mascherano y Lionel Messi, los capitanes del elenco nacional en ese entonces.

Fue en el programa “Socios del Espectáculo” donde ahondaron los detalles sobre el conflicto. Todo comenzó cuando los integrantes del ciclo de ElTrece comparaban la actitud de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel con la de Mauro con Wanda. Allí, uno de sus conductores, Rodrigo Lussich, aseguró que al ex de Camila Homs no tiene problemas con su alta exposición mediática porque “es amigo de los jugadores de la selección, no como Icardi que, lo poco que estuvo, lo odiaban todos”.

La sugestiva foto de Maxi López con Messi parece un tiro por elevación para Icardi

Los contundentes mensajes de Lionel Messi sobre Mauro Icardi

Rodrigo Lussich reveló una vieja anécdota que destapa el conflicto entre Messi con Icardi: “Cuentan algunas anécdotas periodistas deportivos, que Icardi una vez osó, en el breve lapso que jugó con la Selección Argentina, no sé si siquiera llegó a jugar, sentarse en una mesa donde estaban los capangas, estaba Mascherano, Messi, Agüero”, comenzó el conductor.

“Dicen que osa sentarse en la mesa y le hacen un feo… No le dirigen la palabra y se empiezan a mandar mensajitos entre ellos. Messi (escribió) ‘este bol..., ¿qué hace acá?’”, agregó Rodrigo. “Fuerte el vacío que le hicieron porque lo odiaban”, continuó.

Agüero, Messi y Mascherano en sus épocas de Selección (Foto: Archivo / AP).

Luego, el conductor reveló el origen de este malestar: “Dicen que como Mascherano es muy amigo de Maxi López, le prometió que mientras él estuviera allí, nunca iba a jugar Icardi”, cerró Rodrigo Lussich, mientras Adrián Pallares revelaba que Mauro tiene fama de aburrido porque “solo habla nada más que de relojes y de autos”.