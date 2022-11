Alex Caniggia no se quedó atrás y atacó con duros insultos a Canelo Álvarez por las amenazas a Messi

La Selección Argentina ganó su segundo cruce en las Eliminatorias de Qatar 2022 y la victoria contra México hizo surgir una fuerte polémica. El boxeador Canelo Álvarez atacó a Lionel Messi y Alex Caniggia no dudó en responder.

Luego de que se viralizara un pequeño clip del festejo de los jugadores argentinos en el vestuario argentino, Canelo amenazó a Messi y lo acusó de barrer la camiseta mexicana.

Alex Caniggia / Instagram

Estas amenazas tuvieron tanta repercusión que muchas personalidades salieron a defender al Diez argentino, entre ellos Sergio “Kun” Agüero y Cesc Fábregas. Pero hoy otra personalidad externa al ambiente futbolístico apuntó duramente contra el boxeador.

Alex Caniggia usó sus redes sociales para insultar al mexicano y lo atacó en varios mensajes y videos. “El Emperador” no se guardó nada contra el deportista y lanzó comentarios durísimos en sus cuentas de Twitter e Instagram.

Mediante su cuenta de Twitter, el hijo de Mariana Nannis le exigió a Canelo que “no se haga el malo” y lo insultó con hirientes palabras. “No te hagas el malo contra mi amigo Messi chapulin colorado”, lanzó Caniggia.

Insultos de Alex Caniggia a Canelo

Algunos minutos después, subió un video a Instagram y fue mucho más violento con sus palabras. “¿Qué onda este Canelo que bardea a Messi? Antes de bardear a Messi cerrá el orto, man. ¿Qué ganó México en su vida? Aparte de cocinar unos buenos tacos, ¿te agrandás? Ganaste un par de peleítas, muerto. Andá a ganarle a Mayweathe. ¡Mi bro! ¡Cerrá el opi, Canelo!”, remarcó.

Luego mostró que, a través de la misma red social, se comunicó con Conor McGregor y le pidió que hiciera justicia en el boxeo por Lionel Messi.

Insultos de Alex Caniggia a Canelo

Volviendo a la red social del pájarito azul, algunas horas luego del cruce deportivo, “El emperador” ya había atacado al boxeador pero en un nivel menor de violencia. “Argentina contra México como siempre festeja. Cada vez que los vemos, le mojamos la oreja. Canelo haciéndose el macho con Messi, linda moraleja. Cerrá el orto vende humo, si no te conoce ni tu vieja”, escribió.

Insultos de Alex Caniggia a Canelo

Las amenazas de Canelo Álvarez a Messi por un malentendido

Argentina derrotó a México por 2-0 y lo dejó prácticamente afuera del Mundial Qatar 2022. Pero lo que sorprendió pos partido fue el enojo del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien amenazó a Lionel Messi en las redes sociales.

Canelo Álvarez

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, tuiteó el campeón mexicano en referencia a una captura del video de la celebración argentina en el vestuario del estadio Lusail, en el que pareciera que el capitán argentino está pisando la camiseta mexicana.

Los tuit de Canelo Álvarez contra Lionel Messi

Luego siguió expresándose en Twitter y dijo “Así como respeto Argentina tiene que respetar Mexico!!! no hablo del país, hablo de Messi por su mamama que hizo”. Las expresiones no pasaron a mayores hasta que el boxeador agregó: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!!”.